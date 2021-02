Diego Armando Maradona, abatido tras la goleada sufrida por Argentina ante Alemania (0-4), no ha querido confirmar si seguirá o no en el cargo de seleccionador nacional de Argentina y ha asegurado que el partido de cuartos de final "es lo más duro que me tocó vivir".

"A mis 50 años esto es lo más duro que me tocó vivir. Estar al frente de tantos buenos jugadores, buenas personas, buenos profesionales, es una trompada de Mohamed Alí. No tengo fuerzas para nada", ha afirmado Maradona, "tan desilusionado como el resto de los argentinos" porque "es muy duro ver a tu país caer en un partido de fútbol para alguien que ha vestido esa camiseta".

Ni una autocrítica en sus palabras Para Maradona, "ellos (Alemania) hicieron las ocasiones" que los albicelestes "no pudieron concretar", ha afirmado el técnico argentino, al tiempo que ha señalado que "remaron" con la corriente en contra al verse abajo en el marcador desde el minuto 3. "Teníamos todo estudiado de Alemania, las marcas definidas y en el primer centro nos hacen el gol. De ahí empezó otro partido. Les facilitamos la pelota a Alemania, y ellos en ventaja empezaron a tener ideas que no había tenido en este Mundial. Aprovecharon las situaciones de gol que tuvieron y el resultado no es lo que pasó en la cancha. Ellos hicieron los goles, nosotros no", ha analizado Maradona.

Maradona deja en el aire su continuidad Maradona ha dicho que aún no ha reflexionado si continuará al frente de la albiceleste, algo que tiene que hablar con su familia y con los jugadores, pero señaló que el camino marcado en este Mundial tiene que tener continuidad. "Me di cuenta de que adentro, como técnico y como jugador, el fútbol que gusta a la gente es éste, ir adelante, tocar, jugar. No se cumplió el sueño pero se encontró un camino, el de respetar al fútbol argentino, de tocar la pelota, de volver a las raíces", ha aseverado el técnico, quien también ha subrayado que "me puedo ir mañana, pero me gustaría que estos chicos siguieran demostrando lo que son y haciendo ver el verdadero fútbol argentino, sin misterios, sin peleas".