Paraguay ha vencido a Eslovaquia por dos goles en uno de los partidos más aburridos de lo que llevamos de Mundial. La selección europea apenas ha creado ninguna ocasión de gol en todo el partido y por ello se ve condenada a jugarse la vida en la tercera jornada ante Italia.



Lo más destacable del partido es que Paraguay ha demostrado que puede ser un equipo que no sólo sale a defenderse y buscar la contra. Durante la mayor parte del choque, la posesión fue favorecedora a los entrenados por Martino que con el gol a favor supieron manejar muy bien el partido.



Se inició el partido en el estadio Free State y las consignas del entrenador Paraguayo empezaban a tener efecto. Martino había ordenado borrar la imagen que su equipo dio ante Italia y ordenó que las posesiones se alargaran al máximo para que alguno de los tres puntas que hoy dispuso de inicio (Valdez, Barrios y Santa Cruz) fabricara el gol.



La entrada de los tres delanteros y sobre todo, la permisividad de la selección eslovaca facilitaban las llegadas de los 'guaraníes' durante la primera partes hasta que, en el minuto 26, llegó el primer gol. Jugada del jugador con más talento de los latinoamericanos, Lucas Barrios, en la línea de tres cuartos que acaba metiendo un balón espléndido para la llegada del centrocampista Vera. El número 13 de Paraguay supo evitar la entrada de los defensas y la estirada del portero con un gran disparo de calidad.



Destacar la actuación del medio paraguayo Enrique Vera. No sólo por ser el autor del primer gol, sino también por sus llegadas al área eslovaca. Cada vez que se dejaba caer en ataque se producía peligro, y si no que se lo pregunten al portero eslovaco Jan Mucha.



Poco se puede resaltar de ahí hasta el final de la segunda parte (e incluso del partido) salvo una gran parada del meta Mucha en el minuto 38. El arquero, con su pie derecho, detuvo el disparo de Roque Santa Cruz cuando éste se disponía a meter el segundo gol después de haberse quedado sólo tras un gran pase de Lucas Barrios.



El partido, y por ente la clasificación, se había complicado en la primera parte para los eslovacos. Sin embargo su técnico, Weiss, no asemejaba estar preocupado. Su equipo saltó al segundo período con el mismo once y, lo que es peor, con la misma actitud.



Los Paraguayos acogieron con gratitud el regalo de tener el balón y verse obligados a controlar el ritmo del partido. Bien dirigidos por Vera desde el medio y seguros en las pocas intervenciones de su defensa con Alcaraz y Riveros como protagonistas, los 'guaraníes' fueron viendo como sin esfuerzo se iba acabando el partido y los octavos estaban casi asegurados.



Ni el carrusel de cambios en ambos equipos ni tan siquiera el nerviosismo de los minutos finales cambió la historia del partido. Un segundo gol de Paraguay, a cargo de Cristian Riveros tras un rechace en el área, puso el telón al partido y castigó a Eslovaquía por su racanería.