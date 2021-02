Ronaldo: "Soy un insatisfecho por naturaleza"

"Soy, por naturaleza, un insatisfecho", así se ha descrito Cristiano Ronaldo a pocos días de partir para Sudáfrica, donde, según ha prometido va a "marcar goles para Portugal".



El astro del Real Madrid se confesó en una entrevista publicada hoy por el diario portugués "Público" sobre temas como el matrimonio homosexual, la llegada de José Mourinho al Bernabeu o la crisis económica de Portugal.



En cuanto al Mundial, Cristiano consideró que la selección lusa está encuadrada en el grupo más difícil -con Brasil, Costa de Marfil y Corea del Norte- y explicó que su objetivo "es vencer el primer partido para entrar bien en la competición".

“Tenemos todo lo necesario para seguir adelante.“

"No será fácil, todos nosotros lo sabemos, pero tenemos todo lo necesario para seguir adelante. Si sobrepasamos la fase de grupos, el 50 por ciento del objetivo estará cumplido", aseguró.



"Vestir la camiseta nacional es un inmenso orgullo que no puedo describir y un gran honor. Es mi país, mi patria la que estoy representando. Todavía me dan escalofríos cada vez que oigo el himno", agregó.



Ya, sobre el que será su nuevo entrenador en el club merengue Cristiano dijo que espera poder celebrar con él "muchas victorias" y destacó que "Mourinho es un ganador".



El futbolista reconoció, además, que este año en el Real Madrid se sintió "frustrado y muy triste" por no haber conseguido ningún título, aunque pronosticó que la próxima temporada será diferente.

“Todos deben tener derechos y deberes exactamente iguales.“

Cristiano también quiso hablar sobre su país, Portugal, y valorar la actualidad, respecto a la reciente aprobación de la ley del matrimonio homosexual, la estrella madridista opinó que "todos los ciudadanos deben tener derechos y deberes exactamente iguales".



Asimismo, comentó que conoce "el período de fuerte recesión económica que vive Portugal, los tiempos no están fáciles" aunque aclaró que ese fenómeno no es exclusivo de su país: "Toda Europa atraviesa una profunda crisis", lamentó.