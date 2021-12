Los Suns empatan la eliminatoria ante los Lakers

115 - Phoenix Suns (23+41+21+30): Richardson (11), Nash (15), López (6), Stoudemire (21), Hill (8) -cinco inicial-, Frye (14), Dudley (11), Dragic (7), Amundson (7) y Barbosa (14).



106 - Los Ángeles Lakers (23+32+29+22): Bryant (38), Fisher (8), Bynum (12), Gasol (15), Artest (13) -cinco inicial-, Odom (15), Farmar (3), Brown (2) y Walton (-).



Árbitros: Dan Crawford, James Capers, Ken Mauer. No señalaron faltas técnicas. No hubo eliminados por personales.



Incidencias: Cuarto partido de las finales de la Conferencia Oeste del baloncesto profesional de la NBA, que se disputó en el US Airways Center, de Phoenix, ante 18.422 espectadores.

Los Ángeles Lakers podrán volver a disputar las Finales de la NBA, pero de momento no pudieron superar a los reservas de los Suns de Phoenix, que se convirtieron en la gran sorpresa ganadora para su equipo después de vencer por 115-106 en el cuarto partido de las finales de la Conferencia Oeste.



La victoria hizo posible que los Suns remontasen una desventaja de 0-2 con la que llegaron a su campo del U.S Airways Center para empatar a 2-2 la eliminatoria al mejor de siete. El quinto partido se disputará en jueves en el Staples Center de Los Ángeles y de nuevo la presión estará del lado de los campeones de liga, que han ido de más a menos, especialmente, en cuanto a su rendimiento bajo los aros.



El alero Amare Stoudemire aportó 21 puntos y ocho rebotes para ser de nuevo el líder del ataque balanceado del ataque de los Suns que tuvo a seis jugadores con dobles dígitos. Entre ellos tres reservas encabezados por el ala-pívot Channing Frye y el escolta brasileño Leandro Barbosa, que anotaron 14 puntos cada uno, mientras que el escolta-alero Jared Dudley logró 11 tantos, incluidos 3 de 6 triples, seis rebotes y dos asistencias.



Pero faltaba todavía la aportación en la dirección del juego del base esloveno Goran Dragic que logró ocho puntos y repartió ocho asistencias, mientras que el pívot Louis Amundson estuvo perfecto en 17 minutos al conseguir siete tantos (3-3, 0-0, 1-2), siete rebotes y un tapón.



Barbosa, que jugó su mejor partido de la fase final, anotó 6 de 8 tiros de campo, incluidos 2 de 4 triples, uno decisivo al comienzo del cuarto periodo que no permitió que los Lakers mantuviesen la ventaja en el marcador, y dio dos asistencias, en 17 minutos de acción.



Al concluir el partido los reservas de los Suns habían aportado nada menos que 54 puntos por tan sólo 20 del banquillo de los Lakers. El base canadiense Steve Nash, a menos de 24 horas de haberse operado la fractura del tabique nasal, salió al campo sin ningún tipo de protección para darle una demostración de clase, pundonor, y sobre todo deportividad a su marcador, el veterano Derek Fisher.



Nash no estuvo inspirado en el ataque falló 8 de 11 tiros de campo, pero anotó ocho de nueve tiros de personal para al final aportar 15 puntos con ocho asistencias. No importó que Nash y hasta el escolta Jason Richardson tampoco estuviese inspirado en los tiros a canasta (4-9, 1-3, 2-2), se quedó con 11 tantos, la noche e inspiración era para los cinco reservas, que dieron toda una lección a las estrellas de los campeones de liga.



Al final los Suns dieron una lección de equipo para concluir con un 49 por ciento de acierto en los tiros de campo, el 37 (11-30) de triples, y el 69 (22-32) desde la línea de personal, demostrando la agresividad con la que habían jugado en el ataque, sin darle respiro a los Lakers, que se quedaron sin fuerzas para controlarlos.



De ahí, que el doble-doble de 38 puntos, incluidos seis triples, mejor marca en la fase final, del escolta Kobe Bryant, con 10 asistencias, siete rebotes, una recuperación de balón y un tapón, se quedan en simples estadísticas, sin ningún valor.

Tampoco sirvieron los 15 puntos (6-14, 0-0, 3-5), cinco rebotes, cuatro tapones y tres asistencias que aportó el ala-pívot español Pau Gasol, que jugó 36 minutos.



Gasol nunca pudo imponer su dominio bajo los aros, como tampoco lo pudo hacer el pívot Andrew Bynum que aportó 12 puntos con ocho rebotes para al final el equipo conseguir 36 por 51 de los Suns.



El partido fue un calco de lo sucedido en el tercero, dominio de los Suns en la primera parte con parcial de 64-55 y reacción de los Lakers en el tercero para el parcial de 85-84, pero sin fuerza para aguantar por segundo partido consecutivo el final frenético del equipo de Phoenix.



Los Suns y los reservas en el campo lograban la ventaja parcial de 99-89 con 5:12 para concluir el tiempo reglamentario y ya no permitieron que los Lakers les inquietasen en el marcador, a pesar de las genialidades de Bryant, que buscó desesperado el milagro de la remontada.