Casillas apuesta por la "continuidad del proyecto"

El portero del Real Madrid Iker Casillas, que mantiene la esperanza en poder festejar el título, asegura que, personalmente, apostaría por la "continuidad y la confianza" tanto en Manuel Pellegrini como en el proyecto actual, aunque reconoce que la temporada les deja un poso de "amargura".

"Es una Liga apasionante entre dos equipos que han estado luchando desde el primer momento. Hasta el último momento, hasta las 9 de la noche, no vamos saber quién va a ser el campeón. Aunque uno tenga ventaja no se va a saber hasta el final", considera.

Por eso, y pese a que los números de ambos equipos son espectaculares, el meta recuerda que si no ganan la Liga "será porque otro equipo ha hecho mucho más merito". "Habiendo una competición en la que con 98 puntos no ganas la Liga, es porque un equipo ha estado un pelín por encima", comentó.

Por otra parte, y al ser cuestionado por la comparación entre los dos grandes recordó que "todo puede cambiar en 48 ó 72 horas", y no quiso considerar si los azulgrana están un escalón por encima. "Sí es cierto que tienen una compenetración, saben a lo que juegan, llevan así dos años y a todo el mundo que le gusta el fútbol le ha podido gustar cómo juegan. Nosotros somos un equipo nuevo, hemos cambiado hasta de presidente... pero el camino es bueno".

Sin embargo, no se olvida de los dos "puntos negros" del equipo, no ha sabido superar la primera ronda de las dos competiciones del K.O algo que deja "amargura". "Ahora que llega la final de la Copa del Rey la echas de menos, es una final bonita y luego la Copa de Europa. Esos dos puntos negros quizá eclipsan el buen hacer en Liga, que ha sido una temporada increíble, haciendo frente al considerado el mejor equipo del mundo el año pasado".

"A Manuel le he visto igual hoy que el primer día, lo mismo. Es una persona tranquila no le ha temblado el pulso en ningún momento", elogió, zanjando con un "nosotros sí" al ser preguntado sobre si los futbolistas apostarían por su continuidad.

De todas formas, cree que el "el proyecto es bueno" por lo que, al ser preguntado por Manuel Pellegrini no dudó en asegurar que él siempre apostaría por "la continuidad y la confianza", aunque él no sea "quién para decidir si tiene que continuar o no". "Siempre creo que hay que dar una continuidad a un proyecto, pero yo no decido, me limito a intentar parar las pelotas", recalcó.

"Primero ganar, luego nos morderemos las uñas"

En lo que se refiere al partido del Camp Nou, aseguró que no van a celebrar los goles del Valladolid como propios, y que sólo 'festejarán' si se da el resultado deseado al final: "Va a ser una jornada tan emocionante y va a haber tantos cambios que habrá ilusiones y esperanzas en todo el mundo".

"Todo puede pasar. No podemos tener la cabeza puesta en lo que hace el Barcelona, estaríamos equivocados. Primero tenemos que ganar nuestro partido. Luego estaremos mordiéndonos las uñas, yo el primero, y expectantes, pero primero ganar nosotros", añadió.

Por otra parte, eludió referirse a la posibilidad de que dos compañeros de selección como Villa y Cesc fichen por el Barcelona, considerando que no siempre se cierran las operaciones que parecen seguras. "A lo mejor luego no se ejecuta. El año pasado Villa estaba al cien por cien en el Real Madrid y no le he visto este año por ningún lado", sentenció.

“Me alegro por el atleti“

Además, aseguró que se alegra "mucho" del título conquistado por el Atlético de Madrid en la Europa League. "Me alegro mucho, siendo madrileño, me encanta que el Atleti dé nombre a esta ciudad. Es el derbi pero hay que felicitarle y darle la enhorabuena porque ha sido un señor campeón y me alegro por la gente y por la afición. También puedes ser un poco del Atleti siendo madrileño", recalcó.