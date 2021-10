El centrocampista internacional del Arsenal Cesc Fábregas aseguró que si sale del equipo inglés "seguramente será para jugar en el Barcelona", con lo que zanja los rumores que le sitúan en la órbita del Real Madrid.



Cesc reiteró que se siente "muy feliz" en el Arsenal y que no ha tomado ninguna decisión, por lo que todo son especulaciones y "hablar por hablar".



De este modo desmintió las informaciones que dan por cerrado su fichaje por el FC Barcelona para la próxima temporada. "No he decidido nada, nunca me había planteado dejar el Arsenal, y si no me he ido es porque estoy muy contento y me tratan con un enorme respeto", explicó, a la vez que no ocultó su ilusión por jugar con sus amigos de juventud como Messi o Piqué.



"Tengo 23 años y me espera una carrera larga. Nunca he ocultado que jugar en el Barcelona es un sueño que me gustaría cumplir", afirmó el centrocampista en el marco del XXV aniversario del parque temático Port Aventura, en Tarragona.



El jugador advirtió que no es buen momento para hablar de fichajes, primero por respeto a los jugadores del FC Barcelona que se juegan la Liga este fin de semana, y segundo por coherencia profesional, ya que es jugador en activo del Arsenal.



Cesc reveló que no ha hablado con Arsene Wenger de un posible cambio de aires, y que "no sabe" si el entorno del club entendería su marcha.

No se casa con ningún candidato del Barça También manifestó que no se siente utilizado por "ningún candidato" a la presidencia del Barcelona, y que no desea valorar las declaraciones del actual presidente, Joan Laporta. "Yo no me meto; cada uno lleva el club como le parece. Las verdades sólo las sé yo, y ningún candidato se ha apropiado de mi imagen. Tengo demasiadas preocupaciones para fijarme en estas cuestiones, y la principal es recuperarme de mi lesión para rendir a tope en el Mundial, que es la máxima ilusión para un futbolista profesional", dijo.



En este sentido, Fábregas sí admitió que le gustaría tener solucionado su futuro antes de que comience la cita mundialista en Sudáfrica. "Jugar con otras cosas en la cabeza no beneficia a nadie", analizó.