El entrenador del Arsenal, el francés Arsene Wenger, se refirió a la situación en el equipo del español Cesc Fábregas, pretendido por varios clubes europeos, entre ellos, el Real Madrid y el FC Barcelona, mostrándose convencido de que no ha disputado su último encuentro con la camiseta del conjunto londinense porque, según aseguró, "en los jugadores con contrato en vigor, es el club el que decide su futuro".



"¿Quieres ver la duración de su contrato?", indicó Wenger al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Cesc se marche del Arsenal. "Cuando un jugador está al final de su contrato, puede firmar con quien quiera, pero con los jugadores que tienen contrato en vigor,somos nosotros quienes decidimos sobre su futuro", sentenció el francés, en rueda de prensa.

“No trabajamos durante cuatro o cinco años con jugadores jóvenes para venderlos cuando están listos“

Además, el técnico 'gunner' añadió que el club no tiene "ninguna necesidad económica" porque está "bien administrado", por lo que se puede permitir "el lujo de decidir sobre el futuro de los jugadores". "Queremos ser mejor equipo el año que viene de lo que hemos sido este año y eso pasa por mantener a nuestros mejores jugadores", apuntó.



Insistiendo en el futuro de Cesc, que actualmente se encuentra lesionado, Wenger mandó un mensaje a los dos 'grandes' españoles. "Algunos son especialistas en hacer que los jugadores sean infelices, pero, hasta ahora, todos los jugadores que se han marchado han querido volver, por lo que no estarán tan descontentos como se quiere hacer ver", explicó.



"Este equipo está en el buen camino y no trabajamos durante cuatro o cinco años con jugadores jóvenes para que cuando estén listos los vendamos. Eso sería irresponsable, pero no puedo evitar que hablen en España", concluyó.