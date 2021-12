Jugar contra el Arsenal, una pesadilla para Henry

Jugar contra un ex equipo puede provocar dos reacciones contrapuestas en un jugador. La primera es el sentimiento de venganza, que añade un plus de motivación al jugador que afronta tal situación. La segunda, la que siente Tití Henry, consiste en un sentimiento de respeto y cariño, una melancolía irrefrenable que dificulta enfrentarse al conjunto en cuestión.

“Si marco ante el Arsernal no lo celebraré“

"No me gustaría enfrentarme al Arsenal", afirma el jugador del Barcelona Tierry Henry al periódico británico Daily Express. El ex jugador de los 'gunners' es una leyenda de ese equipo, del que es el máximo goleador histórico. En sus ocho temporadas con los cañoneros, 'Tití' anotó 226 goles en 380 apariciones.

Desde su marcha del equipo de Wenger, en 2007, ésta será la primera vez que se tenga que enfrentar a su ex equipo, algo que no gusta especialmente al delantero francés. "Será difícil vestir la camiseta de otro equipo en el campo, aunque se trate del Emirates Stadium y no del Highbury (antiguo campo del Arsenal)", afirma el barcelonista.

Éste será el primer enfretamiento de Tití con su ex equipo “

Cuestionado acerca de si celebraría un gol en el caso de que marcara al Arsenal, el francés lo tiene clarísimo: "No, de ninguna manera. Nunca volveré a tener una relación como la que tuve con la hinchada del Arsenal, porque nunca volveré a jugar con un equipo tanto tiempo como estuve en el Arsenal".

El ya veterano jugador, de 32 años de edad, ha sido cuestionado esta temporada por su bajo rendimiento durante parte de la temporada y su falta de goles, lo que le ha costado perder la titularidad, en favor de otros jugadores de la cantera como Pedrito.