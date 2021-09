David Beckham, actualmente lesionado en su tendón de Aquiles y que se perderá el Mundial de Sudáfrica, podría enlazar el final de su carrera futbolística con una nueva carrera en el cine de la mejor manera posible, siendo uno de los protagonistas del remake de la mítica película 'Evasión o victoria'.

'Becks' podría ser, como Bobby Moore lo fue en 1981, la estrella inglesa del fútbol que interprete a uno de los prisioneros aliados en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El ex defensa inglés ahora reconvertido a actor, Vinnie Jones, quiere dar el paso a la dirección cinematográfica llevando a cabo el remake de la película que con mayor éxito ha trasladado el fútbol a la gran pantalla.



La película Victory (se tradujo como 'Evasión o Victoria' en España) es una película americana estrenada en el año 1981, perteneciente al género drama-bélico, dirigida por John Huston. En el elenco de protagonistas del film se mezclaron actores profesionales como Michael Caine, Sylvester Stallone o Max von Sydow; con estrellas del balompié como Bobby Moore, Paul Van Himst, Osvaldo Ardiles, Kazimierz Deyna y el gran O'Rei Pelé, entre otros.



La cinta trata sobre un partido de fútbol en el que un equipo formado por militares alemanes se enfrenta a otro equipo formado por prisioneros aliados en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial.







El filme está inspirada en un hecho real llamado El Partido de la Muerte. El 9 de agosto de 1942, el FC Start, un equipo integrado en su mayoría por ex-jugadores del Dinamo de Kiev se enfrentó al más potente equipo alemán del momento, en la época en la que Ucrania estaba ocupada por el ejército del III Reich.



A diferencia de la película, en la que la victoria aliada les recompensó a los prisioneros con la libertad, el final real superó a la ficción y los jugadores ucranianos, que habían sido advertidos de las consecuencias, fueron asesinados poco tiempo después de ganar y humillar a los alemanes entre el delirio colectivo.



Para el remake, se espera un pequeño cameo tanto de Michael Caine como de Stallone. Los rumores que, según la prensa inglesa, salen de Hollywood hablan de que una nueva versión actual triunfaría porque podría contar con futbolistas que están acostumbrados a las cámaras, no como en la primera versión. Además, se cuenta que Vinnie Jones ya ha propuesto a alguno de esos grandes jugadores la idea de contar con ellos para el film y ya ha recibido un sí como respuesta.

Vinnie Jones cambió las botas por la alfombra roja

Jones, nacido al sureste de Inglaterra, se hizo famoso como jugador de fútbol profesional, llegando a jugar en clubes como Wimbledon, Leeds United, Sheffield United, Chelsea F.C. y Queens Park Rangers. Internacionalmente, sin embargo, defendió la camiseta de la selección nacional de Gales.



A Vinnie Jones se le recuerda en la Premier como uno de los jugadores más duros que ha pasado por el archipiélago, incluso se dio a conocer por una foto en la que aparecía en un lance del juego agarrando los testículos al jugador del Newcastle United Paul Gascoigne.



Tras su retirada del fútbol en 1998, Jones inició su carrera como actor. Su primera película fue en la comedia inglesa del director Guy Ritchie Lock Stock and Two Smoking Barrels (1998), y repitió con el mismo director en el año 2000 en la comedia Snatch. A partir de esos dos papeles, el éxito que recaudó le aseguró un futuro en el mundo del celuloide y papeles no le faltan. En su próximo reto pretende dar un paso más, consagrarse como director.