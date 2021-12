SUIZA, lobos disfrazados de corderos

Once ideal: Benaglio; Lichsteiner, Grichting, Senderos, Spycher; Padalino, Inler, Fernandes, Barnetta; Frei, Derdiyok

El día del sorteo del Mundial de Sudáfrica, mucha gente dio por sentado que España y Chile serían, por ese orden, conseguirían pasar a octavos de final en el "grupo H". Casi nadie ha apostado por Suiza, un equipo preciso - como sus relojes -, táctico y ordenado.

Es cierto que la trayectoria española y la capacidad chilena invitan al optimismo, pero la selección suiza también tendrá algo que decir en su grupo.

Otro dato. Es la única selección que se ha mantenido imbatida en el transcurso de un torneo . En Alemania`06 no recibió ningún gol en cuatro partidos, pero se marchó eliminada en los penaltis, contra Ucrania, en octavos de final.

Este éxito de la selección sub`17 no quiere decir que Suiza vaya a pasar a la Copa del Mundo de Sudáfrica, pero si consiguiera el pase a las rondas eliminatorias, a algunos, no nos sorprendería.

Hace unos meses se disputó el Campeonato del Mundo sub`17. Suiza no sólo eliminó a Brasil, Japón, Italia y Alemania, entre otros, sino que además ganaron el torneo en casa del anfitrión , Nigeria, que se lo había llevado en las tres últimas ocasiones.

Partido contra España

Será el primer partido de la Roja en el Mundial. El 16 de junio, a las cuatro de la tarde, en Durban. La condición de favorito de los de Vicente del Bosque les puede jugar una mala pasada contra un equipo sólido y atrevido. Los suizos no se quedan rezagados en su área, sino que presionan en el centro del campo, y eso es lo que más daño puede hacer a la selección española. Que les quiten el balón y no les dejen maniobrar. Y aunque no tengan las cualidades físicas de Chile u Honduras, Suiza intentará frenar la euforia creada en el último año en torno a la vigente campeona de Europa, España.