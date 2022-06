El Molinón, epicentro de las teorías conspiratorias

Villarato: Dícese de la corriente que asegura que el F.C. Barcelona recibe trato de favor arbitral que le permite mantenerse líder de la Liga, en detrimento de su más inmediato perseguidor, el Real Madrid y que nace de la amistad entre el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, y el presidente del club azulgrana, Joan Laporta.

El término, recurrente en los últimos tiempos en el ámbito futbolístico, ha resurgido con fuerza este fin de semana con un nuevo supuesto favor arbitral al Barça en Gijón, allí donde el Real Madrid no pasó del empate y sufrió la anulación de un gol después de una dudosa mano de Kaká. El Molinón ha vuelto a la actualidad conspiratoria por un supuesto fuera de juego de Pedro en el tanto de la decimosexta victoria azulgrana.

Esta acción ha sido la gota que ha colmado el vaso. Si hasta ahora la polémica apenas había salido de las páginas de la prensa deportiva, en esta ocasión ha sido el propio capitán azulgrana, Xavi Hernández, el que ha desmentido cualquier tipo de ayuda por parte de los colegiados.

“Xavi: No digieren que vayamos cinco puntos por delante“

En una entrevista a TV3, el centrocampista internacional ha ironizado con el tema al asegurar que en Madrid "tienen que vender periódicos". "No es fuera de juego, no acaban de digerir que vayamos cinco puntos por delante", indica.

A su vez, Joan Laporta ha negado que haya favoritismo por parte de la Federación y asegura que los comentarios son sólo una manera de "meter presión" a su equipo, porque son la "referencia". Asimismo, ha asegurado que "son muchos años aguantando" y ha indicado que espera que "este año también les salga mal". "Les revienta que el Barça viva un momento tan bueno y por eso presionan", ha zanjado el presidente azulgrana.

Los defensores de la conspiración echan cuentas y con los dos puntos 'robados' al equipo madridista y los dos 'regalados' al azulgrana en Gijón, la diferencia de la que alardea Xavi se reduciría a un punto y la Liga se pondría a tiro para los de Pellegrini.

En el polo opuesto, la prensa catalana tira de imágenes para desmontar el complot y no encuentra por ningún lado el fuera de juego de Pedro. Además, también saca la calculadora y encuentra errores arbitrales en tres partidos del equipo blanco, como el gol de Canales en el Bernabéu anulado por fuera de juego.

Tras los ecos de la roja a Cristiano

El resurgimiento del complot ha borrado de un plumazo otra de las grandes polémicas arbitrales de la temporada, la tarjeta roja a Ronaldo por su manotazo a Mtiliga y sus dos partidos de sanción, escasos para la prensa catalana. Aunque el debate sólo admitía pequeños matices, el duelo mediático elevó el asunto a cuestión de estado (futbolístico).

Aunque no se ha hablado del codazo de Ronaldo, sí se han buscado similitudes a la acción del madridista en otros partidos, como la patada de Messi a Diego Costa, sancionada con tarjeta amarilla pero merecedora de roja para los defensores de la conspiración. Un capítulo más de la búsqueda de similitudes, que ya irritó en Can Barça cuando se comparó la jugada del portugués con una del argentino que no mereció sanción.

“El que diga que el Barça está arriba por los árbitros no tienen ni puta idea“

Por un lado o por otro, la polémica árbitral es un tema recurrente que seguirá dando mucho que hablar, aunque hay algunos que lo tienen claro. En defensa del Barça ha hablado el presidente del Sevilla, José María del Nido, que ha asegurado que "el que diga que el Barcelona está arriba por los árbitros es que tiene o muy mala idea o que no tiene ni puta idea".