Calderón le gana la partida a Gasol

Ficha técnica:



106 - Toronto Raptors (21+33+28+24): Jack (18), DeRozan (10), Bargnani (22), Bosh (18), Turkoglu (9) -cinco inicial-, Belinelli (15), Johnson (7), Calderón (5), Wright (-) y Nesterovic (2).



105 - Los Ángeles Lakers (24+32+28+21): Bryant (27), Fisher (5), Bynum (21), Gasol (22), Artest (5) -cinco inicial-, Farmar (17), Brown (2), Odom (4), Walton (2) y Vujacic (-).



Árbitros: Bennett Salvatore, Eric Dalen, Mark Lindsay. No pitaron faltas técnicas. No hubo eliminados por personales.



Incidencias: Partido de la temporada regular del baloncesto profesional de la NBA que se disputó en el Air Canada Centre, de Toronto, ante 20.111 espectadores.

El alero turco Hedo Turkoglu no ha jugado su mejor baloncesto desde que llegó a los Raptors de Toronto, pero si fue el que decidió la victoria por 106-105 de su nuevo equipo ante Los Ángeles Lakers, actuales campeones de liga. Turkoglu, que la pasada temporada jugó con los Magic de Orlando y perdieron las Finales de la NBA ante los Lakers, anotó dos tiros de personal con 1,2 segundos para concluir el tiempo reglamentario, que fueron los que decidieron el triunfo de los Raptors.



Antes de la acción de Turkoglu, que aportó nuevo puntos, sólo estuvo acertado desde la línea de personal (6-6), pero 1-6 de tiros de campo, el pívot Andrea Bargnani lideró el ataque balanceado de los Raptors con 22 tantos. Bargnani también aportó ocho rebotes, incluidos seis defensivos, mientras que el alero Chris Bosh y el base Jarrett Jack anotaron 18 tantos cada uno.



Bosh también aporto dobles dígitos en los rebotes al conseguir para ser de nuevo el líder en ese apartado, aunque el equipo perdió la lucha con los Lakers (39-51), dio dos asistencias, recuperó dos balones y puso un tapón.



Sin embargo, Bosh no pudo ganarle el duelo individual al ala-pívot español Pau Gasol que consiguió 22 tantos con nueve rebotes, sólo superado por Bryant que llegó a los 27 tantos para ser el máximo encestador de los Lakers y del partido. Mientras que Jack siguió de titular para confirmar su gran momento de juego al anotar 8 de 14 tiros de campo y repartir cuatro asistencias.



Pero fue el escolta reserva, el italiano Marco Belinelli, el que se convirtió en el jugador sorpresa y sexto hombre al aportar 15 puntos después de anotar 4-5 de tiros de campo, incluidos 3-3 triples y 4-5 desde la línea de personal.



El base español José Manuel Calderón sólo jugó 16 minutos para conseguir cinco puntos después de anotar 2 de 6 tiros de campo, 1-3 de triples y no fue a la línea de personal. Sin embargo, si fue el mejor en la dirección del equipo al conseguir cinco asistencias y capturó dos rebotes.



Calderón tuvo que abandonar el partido al comienzo del tercer periodo cuando recibió un golpe del base Derek Fisher en la parte alta del ojo derecho durante la lucha por un balón y necesitó dos puntos de sutura. El jugador de Villanueva de la Serena regresó al cuarto periodo, pero el entrenador de los Raptors, Jay Triano, ante el acierto de Jack, no quiso arriesgar a Calderón en el campo.



Los Raptors como equipo tuvieron un 47,6 por ciento de acierto en los tiros de campo; el 38,9 (7-18) de triples y el 80,8 (21-26) de personal, comparados al 45,9; 31,6 (6-19) y 100 (9-9), respectivamente, de los Lakers.



Bryant intentó una vez más ser el salvador de los Lakers, pero es algo que ya no sucede con la frecuencia de los meses anteriores, y aunque estuvo a sólo una asistencia de su primer triple doble de la temporada, al final no evitó la segunda derrota de los campeones de liga en el tercer partido de una gira de ocho (1-2).



Bryant capturó 16 rebotes, su mejor marca de la temporada, incluidos 13 defensivos, repartió nueve asistencias, recuperó un balón, lo perdió cuatro, y puso un tapón, en 40 minutos que estuvo en el campo. Los mismos que Gasol, que anotó 10 de 23 tiros de campo y 2-2 desde la línea de personal, consiguió 10 puntos en el primer cuarto cuando los Lakers lograron parcial de 21-24, puso dos tapones y repartió dos asistencias.



La derrota también les costó a los Lakers la perdida de la mejor marca de la liga, que ahora les corresponde a los Cavaliers de Cleveland (34-11), que tuvieron jornada de descanso.



Los Lakers viajan a la capital de la nación, donde el martes se enfrentarán al equipo local de los Wizards de Washington, pero mañana, lunes, por la tarde tienen prevista la visita a la Casa Blanca, donde serán recibidos por el presidente Barack Obama, como campeones de liga.