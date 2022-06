Del agridulce año de Nadal a la cuarta Copa Davis

La segunda mitad de 2009 ha dejado un mal sabor de boca a los seguidores de Rafael Nadal. El mejor tenista español de todos los tiempos ha dejado de ser, por primera vez en su carrera, el jugador invencible al que nos tiene acostumbrados.

No obstante, Nadal ha acabado el año en segundo lugar del ranking ATP, sólo superado por Roger Federer, que recuperó el número 1 que le había arrebatado el tenista español, y mordiendo la ensaladera de la Davis, el trofeo que ha endulzado un final de año para olvidar.

No obstante, el año más duro para Rafa Nadal no pudo empezar mejor. El manacorí arrancó 2009 en un gran momento de forma y amplió su leyenda al hacerse, por primera vez, con el Open de Australia. Hasta entonces, nunca un español se había coronado en el torneo de las antípodas.

La victoria de Nadal en Australia nos dejó una de las imágenes más recordadas del año. El eterno número 1, Roger Federer, no pudo reprimir la emoción y dejó caer sus lágrimas en la entrega de trofeos. El suizo pasaba por su peor momento deportivo y Nadal tocaba el techo de su carrera.

Su estado de forma elevó aún más las expectativas sobre Nadal y comenzó a crecer la esperanza de que pudiera conseguir el Grand Slam en un mismo año. El tenista continuó arrollador en Indian Wells, donde se hizo con su segundo título del año. Antes, Robredo sumaba dos títulos más al tenis español, con las victorias en Costa do Sauipe y Buenos Aires en febrero.

Convencido de que 2009 no iba a ser el año de su caída, Federer entró en la historia del tenis en la capital francesa al batir a un sorprendente Soderling en la gran final parisina. El sueco se plantó en la final después de batir a un gris Nadal en octavos de final y a Davydenko y Fernando González en cuartos y semifinales respectivamente.

El gigante dormido se había tomado un tiempo de descanso físico y, sobre todo, mental, que le sirvió para volver por sus fueros. Desde Madrid, el año de Federer ha sido casi inmaculado , siendo campeón en Roland Garros y Wimbledon, y finalista en el US Open.

Sin embargo, las tornas comenzaron a torcerse en Madrid. El Masters de la capital española cambiaba de fecha y el número uno español no acudió de buen agrado por la cercanía de Roland Garros . Además, un Federer aún inédito se tomó su revancha en la flamante 'Caja Mágica' y tumbó a Nadal a una semana del comienzo del segundo 'Grand Slam' del año.

Tras el gran inicio en pista rápida , todo hacía pensar que Nadal firmaría su mejor arranque de temporada con la llegada de los torneos en tierra batida, su superficie por excelencia. Y así lo confirmó en Montecarlo , Barcelona y Roma , donde el manacorí no encontró rival.

Larga lesión y tiempo para reflexionar

La temporada en hierba comenzó sin el número uno español, que no pudo defender su trono en Wimbledon, recuperado por un Federer en alza y, de nuevo, número uno del mundo.

La lesión de Nadal abrió un periodo de reflexión en torno al mejor tenista español de todos los tiempos. El apretado calendario y el sistema de puntos de la ATP ponían en duda su sistema de juego, demasiado apoyado sobre su potente físico. Todos esos problemas físicos y personales los contó en una entrevista en TVE.

20.03 min Vuelve a ver la entrevista en exclusiva de Rafa Nadal a TVE.

Después de una larga recuperación de dos meses, Nadal regresó en Montreal, donde no pudo superar a Del Potro en cuartos de final. A pesar de regresar con un alto nivel competitivo, su tenis no era el de comienzo de temporada y no volvió a levantar ningún trofeo hasta el 6 de diciembre, cuando se alzó con su ansiada Copa Davis.

Antes, alcanzó las semifinales del US Open, pero cayó ante Del Potro, el gigantón argentino que logró abatir a Roger Federer y se confirmó como uno de los grandes del tenis mundial.

Su juego, más lento y errático, le impidió llegar lejos en los últimos Masters de la temporada. El definitivo Masters de Londres, donde se reunieron los ocho mejores tenistas del planeta, terminó por encender todas las alarmas. El número 2 del mundo se despidió sin ganar un solo set y con la esperanza de hacer un buen papel en la Davis para terminar el año con buen sabor de boca.

01.52 min La mala racha del tenista español genera un amplio debate sobre su estado de forma.

Y así fue. Nadal cumplió su papel de líder de la 'Armada' y derrotó con autoridad a Berdych. El segundo punto lo consiguió Ferrer en un partido heroico y el definitivo el 'dobles' formado por Verdasco y Feliciano López. España sumó su cuarta ensaladera con un 5-0 inolvidable que confirma a la 'Armada' como el equipo más potente de la actualidad.

01.14 min Roger Federer vence al sueco Robin Soderling en la final de Roland Garros y se alza así con el único título que le faltaba para el 'Grand Slam'.

Un broche magnífico para un buen año de la 'Armada', comandada por Nadal y Verdasco, que han terminado el año segundo y noveno del ranking mundial de la ATP, y apoyada por secundarios de lujo como Feliciano López, David Ferrer, Tommy Robredo o el recuperado Juan Carlos Ferrero.