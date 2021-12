Nadal conquista Australia y consuela a Federer

Rafa Nadal no tiene límites y se ha proclamado campeón del Abierto de Australia en un partido muy igualado contra el número dos del mundo, Roger Federer, por 7-5, 3-6, 7-6, 3-6 y 6-2 El mallorquín se convierte en el primer español en conseguir la victoria final en Australia. Con sólo 23 suma el sexto 'Gran Slam' de su carrera y ha impedido que Federer iguale el récord de Sampras con 14 'grandes'.Pero por encima del premio y de quién haya ganado, está el comportamiento de ambos tenistas, jueguen las finales que jueguen jamás dejarán de sorprender a todo el mundo.En el discurso tras la final, Federer se ha derrumbado como un 'niño' y se ha deshecho en un mar de lágrimas ante la impotencia de no poder con Nadal y se le ha escapado un, cuando luchaba por contener su emoción con una grada que le transmitía su apoyo y homenaje.Nadal ha demostrado que a parte del número uno del mundo es un gran deportista y lo demuestra con sus valores. El mallorquín ha tenido palabras de consuelo para Federer y un gesto de campeón al no mostrar demasiada euforia cuando ha recibido el trofeo.El partido comenzó un poco frío a pesar del calor de Melbourne,. A Rafa se le notaba el cansancio de la semifinal ante Verdasco, duró más de cinco horas.Cuando parecía que más cuesta arriba se le ponía el primer set al español, dos 'breaks' en contra, Nadal sacó la garra y la mirada felina que le caracteriza y rompió el saque al suizo por tercera vez para hacerse con el primer set.Ninguno de los dos quería regalar el partido y el suizo salió enchufado en el segundo set. Y se volvió a repetir la circunstancia del primer set, pero al contrario, cuando mejor estaba Rafa en la pista, Roger Federer sacó un tenis espectacular con su revés cruzado y se llevó el set por 6-3.En juego, actitud y fuerzas, el encuentro estaba muy igualado, se notaba que el número uno y dos del tenis mundial estaban frente a frente.El tercer set comenzó más igualado que los anteriores,. Federer mandaba bolas al fondo de la pista moviendo a Nadal de un lado a otro.Con tanta igualdad por parte de los dos, se llegó al 'tie-break'. En el momento crucial del set, Nadal sacó su mejor tenis y se llevo el de la 'muerte súbita' por un 7-3, adjudicándose el tercer set.El cuarto set comenzaba con buen sabor de boca para Rafa, que veía cerca el título tras los dos primeros juegos. Pero Federer demostró su pasado como número uno del mundo y remontó la adversidad, llevándose el set con claridad por 6-3.Sólo faltaba un parcial para conocer al ganador del Abierto de Australia y la duda de si a Nadal le quedaban fuerzas para seguir luchando y así fue. El incombustible mallorquín ha seguido con su brazo de hierro y ha destronado al Federer como rey de Australia, tras cuatro títulos del suizo.Rafa Nadal no conoce límites y posiblemente se convierte, si no lo es ya, en el mejor deportista español de la historia.