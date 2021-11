Nadal: "Es un comienzo de temporada soñado"

Rafael Nadal, vencedor del torneo de Indian Wells tras superar al británico Andy Murray, ha manifestado que está viviendo "un comienzo de temporada soñado". El español, antes de esta victoria, se apuntó el Abierto de Australia y fue finalista en el torneo de Rotterdam, donde cedió precisamente ante el tenista escocés. "Es un comienzo de temporada soñado", dijo Nadal. "Empezar mejor es complicado, y aunque sólo es el comienzo, es un gran comienzo", agregó el mallorquín, que acudió a la gran final "con una actitud más positiva" que su rival.

El número uno del mundo admitió que afrontó el partido de forma más "positiva" que Murray. "Puede que estuviera algo más preparado que él, fui con una actitud más positiva al partido y eso, en un día como hoy, es importante", aseguró el español, quien señaló que las condiciones climatológicas fueron "muy difíciles". "He jugado un muy buen partido, ésa es una de las claves de la victoria, pero he estado muy completo y he movido bien la bola", añadió el mallorquín.

Nadal retomó la corona de campeón en Indian Wells, torneo que ganó en 2007, al avasallar a Murray en dos sets, por 6-1 y 6-2, en 80 minutos de partido.

Sin embargo, esos fuertes vientos -que amainaron respecto a los sufridos por las finalistas del cuadro femenino, Vera Zvonareva y Ana Ivanovic- no fueron los peores a los que se ha enfrentado el manacorí durante un partido profesional, según admitió. "Recuerdo un partido de cuartos de final en Wimbledon, en 2007, contra Tomas Berdych, y otro en Benidorm hace dos semanas, que eran incluso peores", aseguró. "La estrategia en esos casos es moverse lo más posible y no detenerse; no tienes que buscar las líneas, sino poner la bola dentro, a los lados", comentó.

Preguntado al respecto de si la épica victoria contra David Nalbandian le otorgó un plus de confianza, dijo rotundo: "No creo que me sintiera con más motivación o me diera más fuerza; he estado entrenando bien, incluso he llegado a entrenar mejor de lo que he jugado, algo extraño en mí, pero eso ha pasado esta semana".