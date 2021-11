Roger Federer aguó la fiesta de la 'Caja Mágica' yante el gran favorito: Rafa Nadal. El suizo, número dos del mundo, se tomó así la revancha de tantas finales ganadas anteriormente por el número uno.Fue un partido rápido, ganado por Federer con. Nadal, aun pudiendo aducir el cansancio tras el 'maratón' de tenis ante Djokovic, reconoció al final del partido que su rival, simplemente, "ha sido mejor".Con esta victoria,. El suizo lo había logrado en la final de Hamburgo de 2007 cortando la racha de 81 victorias consecutivas del español en esta superficie.Federer se impuso a Nadal. Contó para ello con la altitud de Madrid, que favoreció su fenomenal servicio, y una serie de golpes que había mantenido guardados hasta las rondas finales, una excepcional dejada y la derecha, que entró en picado esta vez sobre el revés de Nadal., el 7 de mayo del pasado año, contra su compatriota Juan Carlos Ferrero. Desde entonces había encadenado 33 triunfos consecutivos sobre arcilla.Federer cortó esa racha, como también fue capaz de quebrar, en la final de Hamburgo de 2007, el récord mundial de 81 victorias seguidas sobre tierra, al imponerse al español por primera vez sobre tierra batida. Hoy fue la segunda en once partidos disputados sobre esta superficie.. La pista le favorecía, porque está muy rápida para él, y se ha merecido la victoria. A mí, me ha faltado agresividad pero él has estado muy fino. Jugando así es muy difícil pararle", dijo Nadal sobre la pista."No me favorece, pero no sé si incluso estando en perfectas condiciones hubiera podido pararle en esta pista tan rápida", añadió Nadal que encajó hoy su cuarta derrota de la temporada, después de perder ante el francés Gael Monfills en Doha, el británico Andy Murray en Rotterdam y el argentino Juan Martín del Potro en Miami."Ahora, lo que me queda es dar lo máximo para intentar llegar allí en condiciones", dijo sobre Roland Garros que comienza el próximo domingo, dijo el número uno del mundo, que como Federer recibieron los trofeos de manos del Príncipe don Felipe de Borbón.El español había necesitado cuatro horas y tres minutos para deshacerse del serbio Novak Djokovic en las semifinales, después de levantar tres bolas de partido, y evidentemente notó el desgaste. Su preparador físico, Rafael Maymó, estuvo trabajando hasta las dos de la madrugada con masaje y hielo en su rodilla derecha. Y esta mañana se entrenó solo durante 40 minutos. Pero su semblante era de una extrema seriedad., evitando los intercambios y jugando al punto directamente, sin peloteos, al cara a cara. Y poco a poco su confianza se fue reforzando. Su saque, combinado con los 665 metros de altitud de Madrid, hicieron estragos en el juego de Nadal que apenas podía leerlo y poner la bola en juego. Pese a todo, el español dispuso de cuatro oportunidades para romperle, y fracasó en todas ellas.El suizo jugó suelto, a placer, sabiendo de sus opciones., una dulce, aunque minúscula venganza de la final del Abierto de Australia este año, de las tres últimas de Roland Garros, y sobre todo de la de Wimbledon del 2008.Federer acorta así su déficit en los enfrentamientos contra Nadal, todavía con 13-7 para el español, 9-2 en tierra y 11-5 en finales. El suizo recibió, además de un vehículo Lexus RX450, llave que le entregó la actriz estadounidense Hillary Swank.El suizo se va de Madrid igualando los 15 títulos del Masters 1000 de Nadal y a sólo dos del récord del estadounidense Andre Agassi. París se abre más que nunca este año con la llegada del cuatro veces ganador, herido con la espina de Madrid, y las nuevas sensaciones de Federer.El tenista de Basilea, después de superar en la final al chileno Fernando González. Un año antes, Nadal conquistó el título tras superar al croata Ivan Ljubicic, por lo que de haber logrado la victoria hoy, en la Caja Mágica, hubiera sido él el jugador con más éxitos en el torneo.Esta es la primera edición del abierto madrileño en pista de tierra batida. Las siete anteriores se disputaron en recinto cubierto, en pista dura.El británico Andy Murray fue el último campeón antes de esta edición. Previamente, también lograron el éxito el argentino David Nalbandian (2007), el ruso Marat Safin (2004), el español Juan Carlos Ferrero (2003) y el estadounidense Andre Agassi (2002).