Pellegrini: "No me afectan para nada las críticas"

Manuel Pellegrini, técnico chileno del Real Madrid, ha asegurado a su llegada a Santiago de Chile que no le afectan las críticas que ha recibido en España durante las últimas semanas, especialmente tras caer eliminado en la Copa del Rey por un equipo de Segunda División B.



"Sé que en el Madrid siempre hay presión pero no me afectan para nada las críticas", dijo el técnico en el aeropuerto internacional de Santiago, donde lo esperaba una multitud de periodistas.



Aprovechando que este fin de semana no hay jornada de Liga en España, Pellegrini pidió permiso al club blanco para viajar a su país para atender un compromiso familiar.



"Viví cinco años en Villarreal y vi lo que pasaba con todos los técnicos de Real Madrid como (Fabio) Capello y (Bernd) Schuster. Es muy difícil ser sometido a este cuestionamiento", indicó el chileno.

Pellegrini asegura que desconoce las críticas recibidas en España: "No sé nada de las críticas porque no leo los diarios. La prensa siempre ha sido muy exigente con el Real Madrid".