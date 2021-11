Íker Casillas: "No debemos estar tan preocupados"

Iker Casillas, tercer capitán del Real Madrid, justificó los dos malos resultados consecutivos de su equipo, derrota ante el Milán y empate en la visita al Sporting de Gijón, en la plaga de lesiones que sufren y aseguró que no deben "estar tan preocupados".



Casillas mandó un mensaje de calma desde la sala de prensa de la ciudad deportiva de Valdebebas, admitiendo la falta de pegada en El Molinón pero agarrándose a las numerosas ausencias ofensivas como argumento para el empate sin goles.



"Ante el Sporting el equipo estuvo muy seguro en defensa, apenas intervine en la primera mitad y en la segunda pasé desapercibido. Es cierto que no tuvimos la pegada a la que acostumbramos y nos llevamos un empate que nos deja un mal sabor de boca", aseguró.



"Estamos siendo un poco perjudicados por las lesiones. En Gijón estábamos en cuadro arriba y eso también se palpa dentro del juego del equipo. Estamos capacitados para solventar cualquier partido, pero ayer el rival se cerró muy bien, lo que también influye", añadió.



Los últimos resultados del Real Madrid no deben hacer dudar, según Iker Casillas, del proyecto de Florentino Pérez ni de las cualidades técnicas del chileno Manuel Pellegrini.

“No creo que exista Ronaldo-dependencia“

"El Real Madrid siempre tiene la virtud o el defecto de que todos hablan de él. La labor de Florentino ha sido encomiable con las nuevas adquisiciones. Así que no debemos estar tan preocupados y seguir trabajando en esta línea", afirmó.



"El técnico es una persona comprometida, que realiza una gran labor en el equipo. Siempre mira por el bien de todos y, la verdad, es que hemos tenido bastantes infortunios por el tema de las lesiones", agregó.



Casillas no cree que el Real Madrid tenga "Ronaldo-dependencia", porque dispone de "una plantilla bastante amplia", aunque sí fue crítico con los dos últimos partidos del equipo sin el portugués en el campo, por el esguince de tobillo que sufre.



"No me gustó perder con el Milán, pero es un equipo histórico ante el que podía pasar. Tuvimos despistes en dos minutos que cambiaron el encuentro. Ante el Sporting teníamos muchas bajas y nos dejamos dos puntos que quizá echemos de menos en el futuro aunque espero que no sea así".



En el encuentro ante el Milán, Iker falló en los dos primeros goles del conjunto italiano, en un disparo lejano de Pirlo, al que reaccionó tarde, y una mala salida ante el brasileño Pato. Hoy, no buscó excusas.



"No regateo las críticas, las acepto. Los errores fueron míos. No voy a poner la excusa del balón en el primer gol. Y en el segundo fue en una jugada rápida que cuando me quiero dar cuenta estoy fuera del área y la pelota pasa cerca de mí", recordó.



Por último, un año más habló sobre la competición que le falta por ganar, la Copa del Rey, donde pidió a sus compañeros la misma mentalidad aunque el primer rival sea el Alcorcón de Segunda división B.



"La Copa del Rey siempre es importante para nosotros. El Alcorcón estará encantado de jugar contra el Real Madrid, y debemos aprender del pasado. Equipos pequeños ya nos han pintado la cara varias veces en esta competición. Puede haber sorpresas y por eso trabajamos con la misma mentalidad", concluyó.