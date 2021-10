Maradona: "Que la chupen y la sigan chupando"

El seleccionador nacional argentino, Diego Armando Maradona, se ha defendido de las críticas que ha recibido su equipo por la fase de clasificación y estalló en "felicidad" al término del encuentro que midió a la albiceleste con Uruguay y que se saldó con triunfo visitante por 1-0.

“Va para todos los argentinos menos los periodistas“

"Que la chupen y sigan chupando", indicó el 'Pelusa' sobre el césped del estadio Centenario de Montevideo, mientras se abrazaba y botaba junto a un Carlos Bilardo, secretario técnico de la selección albiceleste, con quien no ha guardado una relación demasiado íntima en el último año.

Además, Maradona dedicó el triunfo de forma especial. "Va para todos los argentinos, menos los periodistas", apuntó el técnico, que nuevamente cargó contra la prensa tras el triunfo en Uruguay. Argentina se impuso gracias a un gol de Bolatti a seis minutos del final del partido.

"Les pedí a mis jugadores que explotaran y explotaron", manifestó Maradona, que reveló las palabras que dijo a sus pupilos antes del choque. "Esta clasificación se la agradezco a mis jugadores, que jugaron como hombres y me consagraron como técnico", afirmó Maradona en la conferencia de prensa tras el partido. Se lo dedico a todo el pueblo argentino, y a mi familia, pero un sector no se lo merece (en referencia a la prensa) porque me trataron como basura", agregó.

"En el partido fuimos cuidadosos porque dos resultados nos servían para clasificarnos, pero ganamos a una gran selección y logramos el objetivo", afirmó Maradona.

"Hoy varios futbolistas argentinos que ganan un montón de plata, transpiraron la camiseta como nunca, se esforzaron y logramos la clasificación con merecimiento", aseguró.

Maradona dejó una incógnita al ser preguntado sobre si dirigirá a la selección argentina en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 después de los problemas que rodearon a la plantilla.

"Quiero enviar una felicitación a Marcelo Bielsa (seleccionador de Chile) por la clasificación. Chile vuelve a un mundial y con un gran técnico", afirmó Maradona.

“Equivocamos procedimientos y lo pagamos caro“

El seleccionador de fútbol de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, afirmó que su equipo "equivocó los procedimientos y lo pagó caro" en referencia a la derrota ante Argentina, que con ese resultado se clasificó para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Los celestes, tras la derrota, quedaron quintos en la clasificación final de las eliminatorias sudamericanas y deberán definir otro pase para el Mundial en una repesca con la cuarta clasificada del hexagonal final de la Concadaf.

"Fue un partido cerrado, muy cortado, con pocas opciones y donde Argentina supo aprovechar la que tuvo, con un poco de fortuna", agregó.

"En el fútbol no podemos hablar de merecimientos sino de resultados, Argentina hizo un gol y ganó", destacó.

"Nosotros buscamos, pusimos voluntad, pero se equivocaron los procedimientos y no pudimos complicar a la defensa argentina", afirmó Tabárez.

"Necesitábamos la victoria, empatar o perder era lo mismo, no logramos el objetivo y eso nos deja tristes, pero la ilusión de llegar a Sudáfrica sigue estando presente y nos vamos a aferrar a ella", aseguró el seleccionador uruguayo.

"Dejamos pasar una oportunidad, pero de nada vale lamentarnos, sino mirar para adelante, pensar en lo que viene y buscar la forma de prepararnos lo mejor posible para enfrentar a la selección centroamericana que nos toque", dijo Tabárez.