87. REGAL FC BARCELONA: Rubio (0), Navarro (24), Mickeal (7), Lorbek (12), N'Dong (13) --cinco inicial--; Basile (0), Trias (3), Vázquez (14), Morris (0), Sada (0) y Grimau (14).



62. VALENCIA BASKET CLUB: De Colo (16), Martínez (3), Claver (7), Nielsen (1), Perovic (1) --cinco inicial--; Lishchuk (7), Marinovic (6), Pietrus (4) y Marshall (17).



PARCIALES: 19-6, 23-23, 23-8 y 22-25.



ÁRBITROS: Pérez Pizarro, Murgui y Peruga. Sin eliminados.



PABELLÓN: Palau Blaugrana.



El Regal FC Barcelona no dio opción al Valencia Basket Club (87-62) y se llevó el primer partido de la temporada en el Palau Blaugrana con comodidad y un juego que, pese a no ser para nada brillante, le bastó para dominar a placer ya desde los primeros minutos y para ver que Lorbek y N'Dong darán muchas alegrías a la afición blaugrana.



No fue un buen partido en general. Por los valencianos sólo destacaron De Colo y Marshall y en los blaugrana fueron cuatro hombres los que tiraron del carro -Navarro, N'Dong, Lorbek y Grimau-. Fue claramente un encuentro de inicios de temporada, en el que todavía se nota que hay que encajar las nuevas piezas, sobre todo en los 'taronja'.



Pero el Regal Barcelona se estrenaba ante su afición, defendiendo el título, y el Palau Blaugrana les recibió a ritmo de petardos y cartulinas de color. Fue la antesala de un encuentro en el que los de Xavi Pascual demostraron que tienen capacidad de repetir la gesta y luchar, por lo menos hasta el final, por esta ACB que sigue mejorando año tras año.



El Valencia tardó una eternidad en entrar en el partido y ello hizo que el Barça le arrollara de inicio, con un parcial que se estiró hasta el 14-1 pasado ya el ecuador del primer cuarto. Los valencianos no metieron la primera canasta en juego hasta el minuto ocho, y eso que su entrenador Spahija aseguró en la previa que conocía todos los aspectos del juego blaugrana.



Lejos de ello, sus hombres no encontraron la posición y no supieron nunca cómo frenar a un N'Dong que ha empezado el año como un cohete. Debe disputarle el puesto a un Vázquez que tampoco afloja y ello hace que el '5' esté muy bien cubierto. El africano se destapó con siete puntos, dos rebotes y un tapón en el primer cuarto, donde fue el mejor.



Navarro, en su línea, machacó el aro rival y se guardó un poco de pólvora del inicio de partido para colocar unas cuantas 'bombas'. Los otros nuevos tardaron en entrar en juego. Ricky repartió asistencias y estuvo atento atrás, pero se desconectó en ataque.