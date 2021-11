Van Nistelrooy, baja entre cinco y seis semanas

Ruud Van Nistelrooy, delantero internacional holandés del Real Madrid, quien se lesionó a dos minutos del final del encuentro ante el Xerez, estará de baja entre cinco y seis semanas, informó el club.El jugador se lesionó en el momento en el que marcó el quinto gol del partido, y tras el estudio radiológico al que fue sometido este lunes, se le diagnosticó una "lesión de grado dos en el músculo recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda".Malas noticias para el veterano delantero, que después de haber jugado unos minutos ante el Zúrich en la primera jornada de la Liga de Campeones, regresó este domingo a la Liga y ante la afición del Bernabéu, que le recibió con una ovación.Van Nistelrooy no faltó a su cita con el gol, rematando con la derecha un buen pase de Guti, pero en esa acción sintió dolor en su pierna izquierda y se llevó enseguida la mano a la parte posterior del muslo.El jugador sabía que estaba tocado y, ahora, esta lesión le apartará prácticamente mes y medio de la competición, después de haber soportado una larga ausencia por la recuperación de su operación de menisco, lesionado en noviembre del año pasado ante la Juventus de Turín.Una baja para Pellegrini que se une a la de, que continúa su recuperación por unos problemas en el sóleo de la pierna derecha. Este lunes ha saltado al césped de la Ciudad Deportiva de Valdebebas para realizar carrera continua en solitario. Tampoco se ha ejercitado con el grupo el alemán Christoph Metzelder.El tolosarra, que se lesionó durante el encuentro del pasado martes ante el Zurich, no pudo jugar contra el Xerez y su tiempo de recuperación estimado era de diez días. Aunque no estará listo para viajar a Villarreal, no es descartable que pueda tener minutos el sábado frente al Tenerife.