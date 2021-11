Grecia logra el bronce a costa de Eslovenia

FICHA TÉCNICA

De nuevo, la prórroga le fue favorable a la selección griega, que se adjudicó el bronce del Eurobasket de Polonia a tras derrotar en la final de consolación a Eslovenia (57-56) en un ajustado partido, en el que se tomó la revancha de la anterior edición en Madrid hace dos años, donde cayó en la lucha por la última presea ante Lituania.Grecia se adjudicó, en un palmarés en el que cuenta con dos oros, el último conseguido en 2005, cuando derrotó en la final a Alemania, una plata y dos bronces, tras un ajustado partido en el que Eslovenia no tiró la toalla a pesar de ver cómo los griegos no les dejaban adelantarse en un marcador muy ajustado a pesar de todo.Así, los griegos salieron más enchufados para llevarse los dos parciales iniciales (16-13 y 15-11) e irse al descanso con siete puntos de renta sobre el conjunto esloveno, que reaccionó en el regreso a la segunda parte, lo que le permitió llegar al parcial decisivo con posibilidades de lograr la gesta y colgarse el bronce, liderados siempre por Lakovic y Erazem Lorbek, que sumaron 16 y 12 puntos, respectivamente.Sin embargo, a pesar de que en este último cuarto los eslovenos se mostraron superiores en el marcador, no supieron aprovecharse de los fallos de su rival, algo que pagaron caro. Así,no tuvo que lamentar los dos tiros libres que falló al final del partido, ya que en la última jugadafalló un lanzamiento de triple para dejar el resultado en 57-56 para los griegos.Bourousis (9), Zisis (6), Spanoulis (3), Fotsis (5) y Perperoglou (3) --cinco inicial--, Calathes (4), Printezis (4), y Schortsanitis (23).Slokar (9), Lakovic (16), Klobucar (1), Nachbar (9) y E. Lorbek (12) --cinco inicial--, Udrih (5), Brezec (4) y D. Lorbek (-).16-13, 15-11, 11-13 y 15-19.Daniel Hierrezuelo (ESP), Milivoje Jovcic (SRB) y Marek Cmikiewicz (POL). Eliminados por faltas personales Slokar y Lorbek, de Eslovenia.Spodek Arena Katowice. 9.000 espectadores.