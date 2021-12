Pellegrini, obligado a rotar

El técnico chileno del Real Madrid, Manuel Pellegrini, ha declarado en la rueda de prensa previa al partido contra el Espanyol que el equipo tendrá que hacer rotaciones a lo largo de la temporada ya que, aunque su deseo es tener un equipo base, es "imposible".



"A todo el mundo le gustaría mantener un equipo base pero sabemos que por el tipo de campeonato es imposible, no sólo por la selección sino por la cantidad de partidos".



Pellegrini cree que sus jugadores llegan "muy encima del partido" y "con poca mentalización quizás en la Liga" porque las selecciones "sacan un poco", si bien opina que cuentan con un plantel "competitivo y comprometido" en el que todos pueden rendir al máximo.



"Con cualquiera de los 23 jugadores que hay en el Real Madrid nos sale un once de garantías. Por eso están en la plantilla, porque tienen condiciones para intentar mantener el nivel que exige el Real Madrid".



Además cree que aunque los jugadores vuelven de sus partidos internacionales "con una carga importante emocional y física" no hay "motivo de preocupación".



Sobre la ausencia en la convocatoria de Sergio Ramos, piensa que aún es pronto para que el jugador vuelva a la competición: "Sergio está todos los días sometido a un trabajo casi de pretemporada, aunque se ha entrenado con el equipo. Partidos hay de sobra y yo creo que a Sergio le tendremos ya para el próximo domingo".



En lo que se refiere al Espanyol, rival del sábado, Pellegrini cree que será un partido complicado: "Tenemos enfrente un muy buen rival, no va a ser un partido fácil. Tenemos que estar concentrados y con un muy buen nivel de juego los 90 minutos".



Vuelven 'Van Gol' y Diarra



A Ramos le acompañan en la lista de bajas Van der Vaart, Gago y Pepe, éste obligado por su sanción. La novedad es que vuelven a una convocatoria Ruud van Nistelrooy y Mahamadou Diarra, que ven la luz al final del túnel tras su larga lesión



De esta manera, los 19 jugadores que se lleva el entrenador madridista a la Ciudad Condal son: Casillas, Dudek; Arbeloa, Albiol, Metzelder, Garay, Marcelo, Drenthe; Lass, Xabi Alonso, Diarrá, Guti, Kaká, Granero; Cristiano Ronaldo, Raúl, Higuaín, Van Nistelrroy y Benzemá.