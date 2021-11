Ribéry no tiene 'feeling' con Van Gaal

El internacional francés Franck Ribéry reconoció que no hay 'feeling' entre él y su nuevo entrenador en el Bayern Munich, Louis van Gaal, en dos entrevistas publicadas hoy en el diario L'Equipe y en la revista France Football . Tengo menos 'feeling'", confesó el delantero al diario deportivo."Por el momento", dijo también el futbolista en el semanario galo, en el que añade que "nuestras relaciones son profesionales. Eso era diferente con Ottmar Hitzfeld, por ejemplo, quien era un señor, el mejor entrenador que he conocido en el Bayern"."Si yo debo adaptarme en ciertos aspectos, él -Van Gaal- también debe esforzarse.y actualmente no es el caso", indicó el internacional francés.Asimismo, Ribéry destacó que esa impresión no es sólo "válida" para él, ya que siente que, que "el grupo está demasiado oprimido para soltarse, lo que se ve y se experimenta en el terreno".", continuó el francés, quien agregó que el holandés "es muy serio, bromea raramente y posee sus principios. La relación ha sido tensa entre nosotros, sobre todo, al principio con todas esas historias sobre mi posible partida".