Lass: "Yo no soy Makelele, soy Diarra"

El centrocampista francés del Real Madrid Lassana Diarra rechaza cualquier comparación con su compatriota Claude Makelele, y reivindica su papel dentro del conjunto blanco.



El jugador francés que compareció en rueda de prensa asegura que: "En las concentraciones con Francia hablo con Makelele pero yo no soy Makelele, yo soy Lassana Diarra y no me pongo en el papel de otros, realizo mi trabajo".



El centrocampista madridista deseó lo mejor a su ex compañero Wesley Sneijder en su nueva etapa en Italia, además de asegurar que no tiene número fijo, a pesar de que en el Trofeo Bernabéu llevó el dorsal 10, que antes pertenecía al internacional holandés.



El futbolista francés, que llegó al Real Madrid el invierno pasado procedente del equipo inglés del Porsthmount destacó su presencia defensiva en el centro del campo madridista, aunque dijo que él cumple con los deseos del entrenador (Manuel Pellegrini).



Diarra también comentó las "múltiples" variantes de las que dispone Pellegrini para completar el centro del campo del club blanco.

Lass, de 24 años, habló de la rivalidad entre Madrid y Barcelona asegurando que el conjunto blanco con los nuevos refuerzos como Granero y Xabi Alonso tiene mejor centro del campo que el conjunto blaugrana.



Sobre los nuevos fichajes también habló sobre el jugador portugués, pues comentó que Cristiano Ronaldo se adaptará bien al equipo blanco ya que "tiene todas las aptitudes para triunfar aquí" y sobre su compatriota Karim Benzema asegura no sentirse sorprendido por su rendimiento porque es un buen jugador además de ser muy joven.



El jugador blanco comentó la tradición musulmana del Ramadán, asegurando que tiene un plan especifico que le permitirá rendir al máximo nivel sin ningún problema.



Por último, sobre el sorteo de esta tarde de la Liga de Campeones dijo no tener ningún grupo ideal ya que "todos los equipos son duros".