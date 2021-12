Granero: "Es bueno que todavía no haya titulares"

El centrocampista del Real Madrid Esteban Granero reconoció que pensaba que le "iba a costar más trabajo" acoplarse al equipo y que "es bueno que todavía no haya titulares y suplentes", porque "la competencia juega a favor del grupo y hay más exigencia a nivel individual".



En vísperas del Trofeo Santiago Bernabéu contra el Rosenborg y a siete días del debut en la liga frente al Deportivo, el canterano señaló al término del entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Valdebebas que "a partir del sábado no se permiten fallos" y que su equipo "debe ir a por todos los títulos".



"La gente tiene el derecho a esperar que hagamos buen fútbol y que ganemos todos los partidos. Somos el Real Madrid y debemos ir a por todos los títulos. Los jugadores somos conscientes de esa exigencia", comentó Granero, que apuesta por un buen partido el próximo lunes y por un "emotivo" homenaje para Míchel Salgado en su despedida.



Preguntado por su adaptación al equipo y por la situación que viven algunos jugadores con los que el club no cuenta, el madridista declaró que "confiaba en sus posibilidades" cuando se reincorporó y aseguró que "el grupo está muy bien y nadie se siente desplazado".



"El entrenador me dijo que iba a ser uno más y él ha cumplido y yo también estoy cumpliendo. Si algo tiene este equipo este año es competencia en todos los puestos. Se ha formado una plantilla muy completa y esta competencia juega a favor del grupo, porque así hay más exigencia a nivel individual. Luego es el entrenador el que tiene que decidir, pero creo que es bueno que todavía no haya titulares y suplentes y el equipo esté abierto a todos", dijo.



Tras admitir que Kaká "por sus condiciones y cualidades técnicas siempre tendrá una participación destacada", Granero elogió la calidad de los otros fichajes del club como Cristiano Ronaldo y Benzema.



"Este Real Madrid tiene grandísimos jugadores. Tengo la suerte de que cuando estoy en el campo, estoy rodeado de compañeros que saben leer el fútbol como nadie y así es fácil entenderse con todo el mundo", concluyó.