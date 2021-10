Negredo: "Siempre he dicho que en el Madrid no se acaba el mundo"

El delantero Alvaro Negredo se ha presentado como nuevo jugador del Sevilla al que, dijo, llega dispuesto a pelear por conquistar títulos ya que, añade que "en el Real Madrid no se acaba el mundo".



El futbolista, de 24 años, procede del conjunto madridista, aunque militó como cedido en el Almería en las dos últimas temporadas, en las que anotó 39 goles. Con un desembolso de casi quince millones de euros que le convierte en el fichaje más caro de la historia del Sevilla, Negredo, ha firmado por cinco temporadas, aunque el Madrid se guarda una opción de 'repesca' sobre él.



El punta, que fue presentado en la sevillana Plaza de España, no ocultó su ilusión por este nuevo periplo en su carrera profesional, que emprende "con muchas ganas" y dispuesto a demostrar que su fichaje ha merecido la pena".



No en vano, el presidente del club blanquirrojo, José María del Nido, destaca que sin el interés de Negredo su incorporación al Sevilla no habría sido posible, algo en lo que coincidió el ariete. "Estamos aquí, donde todos queríamos que yo estuviese. Ahora vamos a empezar a trabajar y espero que salga todo bien. Siempre he dicho que en el Madrid no se acaba el mundo. Tuve mi paso por el Almería, que fue positivo, y mi decisión de venir aquí creo que también será positiva", afirma el jugador.



Además, Negredo recuerda los retos que le brinda este paso por la escuadra que dirige Manolo Jiménez. "Jugar en un club como el Sevilla, en la 'Champions', es algo que motiva a todo jugador. He rechazado ofertas que, económicamente, eran mejores, pero lo que vale ahora es seguir creciendo en lo deportivo, y en este club seguramente lo haré", opina.



En consecuencia, el atacante se fija unas metas muy claras a partir de ahora, sin importarle para nada esa posibilidad de recompra que se ha guardado el Madrid. "Mi idea es venir a ganar cosas con el Sevilla. Lo que quiero es estar centrado en Sevilla, que es donde creo que voy a estar agustísimo y, luego, ya veremos. Pero, de momento, quiero ganar títulos con el Sevilla", insiste.



Por lo demás, Negredo, que no ha entrado en la convocatoria para el amistoso de esta noche ante el Xerez, confía en hacer un buen año para ir al próximo Mundial de fútbol con la selección nacional, y, de igual forma, responde con un "sí rotundo" a la pregunta de si el Sevilla puede pelear por la Liga contra el Madrid y el Barcelona.