Llega a Barcelona el féretro de Dani Jarque

El avión privado que, capitán del Espanyol fallecido el pasado sábado, ha aterrizado a las 4.25 de esta madrugada en la terminal corporativa del aeropuerto de El Prat acompañado de la cúpula directiva del club catalán.Tres cuarto de hora antes, a las 3.40, aterrizó el avión en el que viajaron los: el presidente del Espanyol, Daniel Sánchez Llibre; el consejero del área deportiva, Germán de la Cruz y el secretario de vicepresidencia de la Generalitat, además del médico del primer equipo, Miquel Cervera y el delegado, José María Calzón, que ya se encontraban en Italia, junto al resto del equipo, durante el fallecimiento del futbolista.En el aeropuerto esperaban el director general ejecutivo del club, Pedro Tomás, y el vicepresidente, José Luis Perelló, acompañados de tres empleados del club.Fue una imagen impactante y desoladora en su sencillez: en un aeropuerto de madrugada, totalmente vacío, dos directivos del club esperan el féretro de un jugador que una semana antes saludaba al capitán del Liverpool ante 40.000 personas para estrenar un campo de fútbol.Apenas hubo palabras en la llegada de sus compañeros de directiva. Todo había sido dicho ya. El féretro de Jarque regresó a casa sin estridencias, rodeado de un puñado de directivos y un par de periodistas, un viaje de vuelta que no necesitó subir el volumen para convertirse en una estampa solemne y emotiva.Cansado y aún lastrado por el dolor de la muerte de Jarque,ha agradecido "el apoyo de todas las instituciones políticas, tanto del Gobierno central como de la Generalitat", en los trámites de repatriación del cadáver.También-"están hechos polvo porque nadie se espera algo así"- y mostró el agradecimiento del club "a todos los aficionados del Espanyol y de otros clubes que nos han mostrado su ayuda en momentos tan duros".No hubo escenas especialmente dramáticas en el aeropuerto porque, intentando descansar antes de que se abra la capilla ardiente , que quedará instalada este martes, a las ocho de la mañana en el estadio de Cornellà.. A partir de entonces, y hasta las 18 horas, será abierta a los aficionados y autoridades.Antes, sin embargo, el viaje del féretro de Jarque deberá cumplir otra escala administrativa., donde el jugador nació hace 26 años, apenas unas horas, antes de ser velado en el nuevo estadio del Espanyol, donde se le tributará el último homenaje por parte dedesde que trascendió la noticia de su sorprendente muerte.El avión que ha trasladado a Barcelona el cadáver del capitán del club de fútbol Espanyol ha despegado del aeropuerto Amerigo VespuciEn un avión paralelo viajan el presidente Sánchez Llibre; el médico del equipo, Miquel Cervera; el delegado del club, José María Calzón; el responsable del área deportiva del club catalán, Germán de la Cruz, y Rafael Niubó, secretario general de la vicepresidencia de la Generalitat de Cataluña.Sánchez Llibre ha precisado quey que el cadáver será incinerado por voluntad de la familia.Respecto a los homenajes, Sánchez Llibre ha señalado que "se hará todo lo que se tenga que hacer, ya que (Jarque) se lo merece" y que una vez en Barcelona se reunirá la directiva para decidir.Con laconcluye una intensa jornada que comenzó poco después de las nueve de la mañana cuando por orden del fiscal de Florencia, Franco Tei, la doctora italiana Focardi realizó la autopsia, que concluyó pocos minutos antes de las dos de la tarde del lunes.Tras la misma, el médico Miquel Cervera precisó que las autopsias se dividen en tres partes: la visual, la microscópica y la toxicológica, y que la visual "ha ido bien".De momento no han sido facilitados los resultados de la microscópica y la toxicológica, que se esperan puedan conocerse también este martes.A media tarde llegó a Florencia Sánchez Llibre, acompañado de Niubó y de Germán de la Cruz,. En la capital de la Toscana les esperaban Cervera y Calzón, que se encontraban en la ciudad de los Medici desde el primer momento.Desde su llegada a Italia, la comitiva "espanyolista" mantuvo una actividad frenética para intentar agilizar los trámites para la repatriación de Jarque, cuya repentina muerte a tan joven edad ha conmocionado al mundo del fútbol.Dani Jarque murió la noche del sábado , aproximadamente a las 20:00 horas, después de haber sufrido un desfallecimiento una hora antes en el centro deportivo italiano de Coverciano, donde estaban alojados, y practicársele infructuosamente el protocolo de reanimación.Según el parte médico facilitado por el Espanyol, Jarque murió "". Los médicos que atendieron a Jarque usaron el desfibrilador, que confirmó que se trataba de "una asistolia no desfibrilable".La muerte de Jarque causó gran conmoción en los jugadores de la selección italiana de Fútbol, que se encuentran también en Coverciano, concentrados ante el partido amistoso del sábado frente a Suiza, en Basilea."Volver aquí, a la sede histórica de la selección nacional de fútbol, donde hace apenas tres días un muchacho de 26 años se desplomó mientras hablaba por teléfono con su novia, te transtorna", afirmó el seleccionador nacional, Marcello Lippi. Lippi expresó su cercanía a la familia Jarque y dijo que "es absurdo que ocurra una cosa similar a un joven de 26 años".La Federación italiana de fútbol envió sendos telegramas de pésame a la familia de Jarque y al club, a la vez que los jugadores expresaron su tristeza y algunos como el del Nápoles Quagliarella, que el pasado día 5 se enfrentó en la ciudad partenopea con su club al Espanyol, dijo que cuando recibió un mensaje con la muerte del jugador español no se lo podía creer.