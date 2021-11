Un Barça de suplentes empata en su estreno

Temporada nueva, pero mismo estilo. El Barça de Pep Guardiola demostró que sigue siendo fiel a sus principios para empatar por 1-1 ante un Tottenham más rodado, en un partido en el que los canteranos del equipo azulgrana coparon la alineación.



La ausencia por decisión técnica de Messi, Valdés, Hleb, Henry, Márquez y el nuevo lateral del equipo Maxwell -estos tres últimos con molestias- restó algo de validez al primer ensayo de los culés esta temporada, con un once inicial plagado de jugadores del "B" y con único titular del año pasado: el marfileño Touré Yayá.



Su rival, los "Spurs", sacaron, sin embargo, un once muy parecido al que presumiblemente jugará en el primer partido de la Premier, el próximo 16 de agosto frente al Liverpool, y en el que sólo faltaron por lesión tres de sus principales pilares: el ex madridista Jonathan Woodgate, Ledley King y el ruso Pavlyuchenko.



Canteranos como Pedro Rodríguez, Víctor Sánchez o Fontàs tuvieron la oportunidad de demostrarle a Guardiola que puede contar con ellos esta temporada.



El partido comenzó con un Barça dominador y un Tottehnham a la espera, y desde el principio fueron los culés quienes dispusieron de las mejores ocasiones del encuentro.



Una ocasión de Pedro Rodríguez y otra de Bojan a punto estuvieron de acabar en gol, aunque no fue finalmente hasta el minuto 31 que este último lograra apuntarse el primer tanto del conjunto azulgrana en esta temporada.



El mérito, sin embargo, fue de Touré Yayá, quien se hizo con el balón en el centro del campo, se fue por velocidad de su par haciendo valer su zancada, aguantó la tarascada por detrás del hondureño Wilson Palacios, sorteó la entrada de Corluka y casi logra hacer lo mismo con Huddlestone, el único que logró quitarle la pelota, dejándosela, eso sí, en bandeja a Bojan para introducirla en la red.



La segunda parte comenzó con un Totthenham algo más impetuoso y con un Barça renovado después de que Guardiola diera entrada a todos sus suplentes, aunque la falta de ritmo propia de este tipo de encuentros evitó que hubiera continuidad en el juego.



El partido discurría relativamente tranquilo, sólo animado por los gritos de la afición de los "Spurs", hasta que un córner sacado en corto en el minuto 82 terminó con un centro de Assou-Ekotto que cabeceó Livermore tras adelantarse a los defensas y romper el fuera de juego.



Desde entonces y hasta el final del partido las imprecisiones en los culés no hicieron sino incrementarse, aunque los londinenses ya estaban cortos de fuerzas y no consiguieron adelantarse en el marcador.



A la espera de la llegada de refuerzos -especialmente la del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, tras la marcha de Samuel Eto'o al Inter-, el Barça cerró con buen tono su primer compromiso a la espera de enfrentarse al equipo egipcio del Al Ahly, el domingo a mediodía, y que esta tarde cayó por 5-0 ante el Celtic de Glasgow.