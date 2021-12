Un 'león indomable' que deja huella en Barcelona

Ya está confirmado:que vinculará al camerunés con el Inter según ha anunciado a los medios el representante del jugador, Josep Miralles. 10,5 millones de euros serán los que Samuel Eto'o perciba del Inter de Milán por cada una de las cinco temporadas que jugará en el equipo italiano.Con su marcha, se pone punto y final a una etapa en la que el jugador ha sido. Durante ese tiempo el camerunés ha sido el máximo goleador del equipo y sus goles han sido decisivos en la consecución de las dos 'Champions League' con sus goles en ambas finales.En las últimas declaraciones de Guardiola, se puso de manifiesto las intenciones del club que han estado siempre orientadas esta temporada a. Las malas artes de Laporta, denunciadas por Eto'o cuando el presidente le ofreció una renovación por 'sms' y los coqueteos de Guardiola con Villa (vía Luis Enrique) han sido las gotas que colmaban el vaso de la situación de un jugador que, según su presidente, no le cogía el teléfono para hablar de su futuro.Antes de aparecer en escena el cambio de cromos entre Inter y Barça,, entre ellos el Manchester United, Milán o Chelsea, aunque el único que presentó una oferta en firme fue el Manchester City, finalmente rechazada por el propio jugador, esgrimiendo motivos deportivos.Sobre el intercambio entre Eto'o y el sueco Ibrahimovic ya se rumoreó en los días previos a la final de la Champions en Roma, con el triplete en ciernes. Se espera aún que Eto'o convoqueen la que se despedirá de la afición blaugrana y en la que seguro que más de una perla saldrá de su boca, ya que si por algo se ha caracterizado Samuel Eto'o es porLa llegada de Guardiola no presagiaba nada bueno para Samuel Eto'o y su futuro en el Barça parecía tener los días contados. El propio entrenador confirmó públicamente que no contaba con el 'pichichi' culé El camerunés hizoy se aferró a su puesto a base de marcar goles en la pretemporada. Al mismo tiempo se iba fraguando una relación bastante estrecha con Guardiola, que ha oscilado entre el amor y el odio.Con Pep ha tenido encuentros y desencuentros a la vista de todos. Gestos como el abrazo al técnico tras el gol de Gudjohnsen ante el Betis en la primera vuelta, o el abandono de un entrenamiento previo al derby copero ante el Espanyol han sido el precedente del último "¡te lo dije!" que el delantero ha gritado a la cara de Guardiola después de su golazo.Samuel Eto'o es un delantero con un, algo que ya se sabe desde su etapa en el Mallorca, pero desde que está en el Barça su temperamento tiene una mayor repercusión. Ya desde su llegada al conjunto culé dejó claro que venía a "correr como un negro para cobrar como un blanco".El camerunés no se muerde la lengua y no se achica ante nadie, ni directivos ni entrenadores ni compañeros. Tampoco se olvida de, como cuando marcó un gol en el Bernabéu jugando con el Mallorca y corrió hacia el palco señalando con el dedo. Entonces lo presidía Florentino Pérez.Lasvolvieron a surgir ya con la camiseta azulgrana, provocando una polémica en la celebración de su primera Liga con el Barça. En la celebración en el Camp Nou, un Eto'o eufórico, micrófono en ristre, le dedicó a su antiguo club una "simpática" canción : "Madrid, c..., saluda al campeón".Él mismo tuvo que salir a apagar el fuego mediático con otra frase que también ha quedado para las hemerotecas: "". Fin, aparentemente, de la polémica, aunque los madridistas se desquitaron después con: "Eto'o, c..., saluda al campeón".La conflictividad del camerunés ha salpicado también a su propio vestuario. Cuando se rumoreaba que existía cierto "pique" entre él y Ronaldinho, él se defendía alegando que el brasileño era su "hermano".Sin embargo,. Fue el técnico holandés quien criticó abiertamente a Eto'o por negarse a jugar los minutos finales de un Barça - Racing de febrero 2007, y el delantero explotó "Esquien dice que me negué a jugar", hacia el entrenador, y "si dice que hay que pensar en el grupo, quien tiene que hacerlo es él", hacia su otro "hermano" Ronaldinho, dejando bien claro que ya había una fractura incurable en el vestuario.Ahora, quién lo iba a decir, Eto'o puedea muerte con su 'hermano' Ronaldinho.