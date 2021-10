Los jueces impiden el oro de Gemma

POSICION NADADORA TÉCNICA IMPRESIÓN GENERAL 1 RUS - N. ISCHEKNKO 49.333 98.833 2 ESP - G. MENGUAL 49.333 98.333 3 ITA - B. ADELIZZI 47.667 95.550 4 CAN - C. ISAAC 47.167 95.000

La versión de Ray Charles del "Yesterday" de los Beatles y la perfecta ejecución de Gemma Menguala los jueces para que la española lograra el oro en la prueba solo libre del Mundial de Natación de Roma. La barcelonesa, de 32 años de edad, se tuvo que conformar con una meritoria medalla de plata.Mengual, ya conociendo la puntuación de su máximo rival, la rusa Natalia Ishchenko, que rozó la perfección con un ejercicio de 98,833 puntos. Pese a ello, Gemma no se dio por vencida y desplegó todos sus encantos sobre la piscina Nicola Pietrangeli del Foro Itálico de Roma.Desgraciadamente, su ejercicio, de 98,333, quedóy Mengual se tuvo que conformar con una meritoria medalla de plata que supone la quinta medalla para España en estos Mundiales de Natación de Roma.La nadadora localconsiguió la medalla de bronce con un público entregado, logrando una puntuación de 95,550."Estoy" afirmó Gemma nada más conocer su resultado. "Me han puntuado igual que la rusa en el técnico (49,333) y, sin embargo, me han bajado la nota en la impresión artística, que mide la originalidad y la coreografía del ejercicio. No lo entiendo, creo que mi ejercicio era más arriesgado e innovador y , por lo tanto, se merecía más puntuación".En ese mismo sentido también se manifestó la entrenadora del equipo de natación sincronizada, Anna Tarrés: " La impresión artística siempre había jugado a nuestro favor y, curiosamente, en este campeonato nos está restando. "He visto el ejercicio de la rusa (Natalia Ishchenko) y ha sido peor que el de Gemma. Es injusto".