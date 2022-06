Laporta insiste en compararse con el Madrid

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado en Sarral (Tarragona), donde ha ejercido de pregonero de las fiestas locales, que el posible fichaje de Zlatan Ibrahimovic (Inter de Milán) por el conjunto azulgrana no es comparable a las incorporaciones millonarias del Real Madrid.



"Se trata de una operación diferente, porque se plantea desde unas magnitudes económicas diferentes, bastante razonables. Y porque entra la venta y la cesión de un jugador que ya se estaba trabajando antes de esta operación", ha asegurado.



Laporta ha remarcado que esta operación sale "desde el ingenio y el esfuerzo" y ha negado que sea "una operación carísima". "Las cantidades que estamos negociando, más la cesión y venta de un jugador hacen que sea una operación razonable", ha añadido.



El presidente azulgrana ha afirmado que Ibrahimovic era uno de los jugadores escogidos por la secretaría técnica desde el principio y que esta operación sería "idónea e ideal" para los intereses del club catalán



"Resolvemos la situación de determinados jugadores que teníamos pendientes. Es adecuada a la voluntad del cuerpo técnico y a la de la secretaría técnica, lo cual es fundamental. Además, resuelve una situación de conflicto que podríamos tener si no se alcanza un acuerdo", ha explicado.



Respecto a Samuel Eto'o ha dejado claro que el delantero camerunés iría "a uno de los mejores clubes del mundo, con un entrenador que está muy ilusionado por tenerlo a sus órdenes y con un presidente, Massimo Moratti, que ha mostrado un gran entusiasmo por tenerlo".



En este contexto, ha afirmado que a Eto'o en el Inter de Milán se le tratará con respeto. "Se le tendrá en cuenta la dignidad humana del jugador y estoy convencido que se encontrará bien con personas como Moratti", ha indicado.



Asimismo, ha recordado que "todas las opciones están abiertas" a estas alturas, puesto que Ibrahimovic aún no es jugador del Barça ni Eto'o jugador del Inter.



El presidente azulgrana también ha agradecido el esfuerzo realizado por David Villa para intentar fichar por el Barcelona. "Incomprensiblemente, nuestra oferta no fue aceptada por el Valencia. Teníamos informaciones que decían que el jugador tenía la palabra que, por una determinada cantidad, saldría del club. Y el Barça ofreció esa cantidad y más. Por este motivo digo 'incomprensiblemente'", ha indicado.