El representante de 'Ibra' advierte que aún no hay acuerdo

Mino Raiola, representante del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, que pertenece al Inter de Milán, ha indicado que "aún no existe un acuerdo oficial" entre el club español y el jugador para su fichaje.



"Por el momento, no existe acuerdo oficial entre Ibra y el Barcelona. Veremos cómo van las cosas y, después, se iniciará una negociación", apunta Raiola en declaraciones al canal italiano de pago "Sky Sport 24".



Raiola se encuentra en Barcelona ya que también es el representante del defensa brasileño Maxwell, ex jugador del Inter de Milán y que ayer fue presentado como nuevo futbolista del Barcelona.



"No hay ninguna reunión con el Barcelona, no es necesaria. Inter y Barcelona están probando a concretar una hipótesis interesante, entrar yo ahora en una negociación es inútil hasta que no haya un acuerdo (entre clubes)", apunta.



Raiola, al serle preguntado sobre las cifras que podría solicitar al Barcelona Ibrahimovic, que algunos medios indican que percibe en el Inter un contrato anual de 12 millones netos de euros, expresó un un cierto malestar: "Estoy cansado de esta pregunta, son problemas míos y del jugador".



"Cuando firmemos un contrato, obviamente, estaremos contentos. Cuando un jugador suscribe un contrato, que se hable del Barcelona o de otro club, quiere decir que está contento. Nunca he hablado de detalles en los contratos de mis asistidos y no empezare ahora a hacerlo", añadió, según medios italianos.



Raiola dijo "hablar a menudo con Ibrahimovic", quien se encuentra en Los Ángeles (USA) haciendo la pretemporada con el Inter de Milán: "No está nervioso, está tranquilo, y sabe que estamos trabajando. Ahora hay cosas importantes que realizar".