El equipo

El nuevo Madrid de Pellegrini ha comenzado la pretemporada como el equipo más reforzado de toda Europa. Florentino Pérez se ha gastado 215 millones de euros, hasta el momento, para reflotar un equipo que la temporada pasada demostró una gran carencia de calidad entre sus integrantes.De momento, cuatro caras nuevas han llegado al Bernabéu - Kaká, Cristiano Ronaldo, Albiol y Benzema -. Los nuevos jugadores han sido presentados como estrellas de Hollywood en el Bernabéu. La palma se la llevó Ronaldo, con más de 80.000 aficionados en la puesta de blanco del luso.Pero tanto y tan bueno ha traído tras de sí más polémica de lo esperado. Mucho dinero en poco tiempo para recuperar la ilusión de un equipo que a finales de mayo estaba tocado y casi hundido.La millonada que se ha gastado el Real Madrid -- no ha dejado impasible a nadie, tanto dentro como fuera del mundo futbolístico. Las primeras críticas no se hicieron esperar y el primero en hablar fue un Laporta un tanto nervioso.El presidente de la UEFA, Michel Platini, se unió a las críticas del máximo mandatario del Barça y calificó los fichajes del Madrid de inmorales. Lo mismo que Berlusconi, aunque el presidente italiano y del Milán recurría también a la ironía . Pero una vez más, Joseph Blatter, el máximo dirigente del fútbol mundial, salió en defensa de las contrataciones madridistas.Cuando parecía que el mercado de fichajes se tranquilizaba y el conjunto blanco se estaba tomando con más calma las próximas incorporaciones, apareció la 'Santa Sede' para unirse a los discordantes con la política del Real Madrid.Una vez superadas las críticas, es momento de ver la puesta en escena de este equipo, que sobre el papel ya impresiona a propios y extraños. Los entrenamientos ya han comenzado con la plantilla al completo, a excepción de Sergio Ramos, Casillas, Albiol y Kaká, de vacaciones tras la Copa Confederaciones.Pellegrini, que será tanto o más observado que sus jugadores, y que hasta ahora no ha participado en las contrataciones, deberá afinar el ojo para decidir con qué jugadores de los llamados transferibles quiere quedarse y cuáles son definitivamente carne de traspaso o cesión. Entretanto, el chileno desliza sus preferencias, citando los nombres de Cazorla en su ex equipo, el Villarreal, y Sneijder en el actual.Pero deberá decidir a qué jugadores cuelga el cartel de transferible. La lista estará cerrada antes del 27, fecha para la que Pellegrini quiere conocer los 25 con los que contará.La prioridad pra dar las bajas está entre Drenthe, Van der Vaart, Huntelaar, Van Nistelrooy, Heinze y Negredo, recuperado este verano, pero que podría volver a salir como baza en alguno de los traspasos pendientes. Por Robben, Diarra y Metzelder se escucharán ofertas para equilibrar el saldo de ingresos y gastos e incorporaciones como Garay, fichado el año pasado y que jugó en el Racing, deberán convencer al míster.A partir de este lunes, la plantilla viajará a Irlanda -- para comenzar el trabajo físico y táctico de la pretemporada. El primer partido en el que se podrán ver la magia de Cristiano Ronaldo y los goles de Benzema se jugará el 20 de julio, ante el Shamrock Rovers.Pero los aficionados tendrán que esperar hasta el 24 de julio para ver a todas las estrellas blancas juntas. Será en la 'Peace Cup', torneo veraniego de nuevo cuño que tendrá lugar hasta el 3 de agosto en Andalucía. El Madrid se enfrentará a equipos. Por fin el madridismo asistirá a la conexión del tridente más esperado del verano -Kaká, Cristiano y Benzema-, más lo que venga.