Casillas: "De la noche a la mañana no podemos quererlo todo"

El portero del Real Madrid, Iker Casillas, entiende la gran ilusión que ha desatado en la afición el nuevo proyecto, pero pidió un poco de "calma y tranquilidad" ante el deseo de ganar todos los títulos, entre ellos la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu.



"Tampoco podemos pasar de la nada al todo, ¿no? Llevamos cinco años cayendo en los octavos de final de esta competición. Está claro que la máxima aspiración de la gente que compone este club es que el Real Madrid sea partícipe de esta final, pero está claro que de la noche a la mañana no podemos aspirar a quererlo todo. Hay que ir con calma y tranquilidad", advirtió.



"Es un poco como en la selección, hay que pasar esa barrera de los octavos de final y luego las cosas ya irán más rodadas", añadió, reconociendo, de todas formas, el "reto" que sería tratar de emular al FC Barcelona. "Un poco te hieren en el orgullo y piensas ''¡Qué pena que hayan conseguido un triplete!' ¿Y por qué el Real Madrid no puede conseguirlo e incluso aspirar a las tres competiciones? Creo que para el Madrid, el año que viene, las tres deben tener el mismo valor, las tres son muy importantes", explicó.



Así, por una parte, pide prudencia, pero, al mismo tiempo tiene claro que el Real Madrid tiene que luchar por todo y más reforzado por jugadores como Kaká y Cristiano Ronaldo.



"En el caso de Kaká, con esa vida tan ordenada que tiene, va a ser un jugador modélico para mucha gente. La de Cristiano creo que también es ordenada. Quizás es que en Inglaterra el tema rosa gusta mucho más, pero tampoco creo yo que sea tanto como ponen", confió.



Además, entiende que las elevadas cantidades en fichajes ya sea "algo habitual", como ha ocurrido con el portugués: "Hace nueve años también se pagó mucho dinero por Figo, tampoco ahora nos tenemos que asustar. Creo que es un gran jugador y que nos va a venir bien al Madrid y estamos encantados con su llegada, la verdad".



"Quizás es que el fútbol no entiende de crisis. Si se pagan esas cantidades de dinero es porque a lo mejor existe ese dinero en el mundo del fútbol. Tampoco hay que darle más vueltas. Yo creo que lo vale y si luego, en el campo, lo justifica, está bien pagado.



Su futuro, siempre madridista



Personalmente, tacha de "rumores y habladurías" las ofertas que podría haber recibido y sólo piensa en terminar su carrera como madridista. "Tengo contrato hasta el 2017 y me encantaría. Firmé un contrato bastante largo y llevo en el club desde los nueve años. La verdad es que mi salida del Madrid es bastante difícil, a no ser que llegue alguien al club y no me quiera. Entonces tendré que irme, está claro", dijo.



Su futuro está en el club blanco cree que también el del capitán Raúl. "Yo le veo ligado al Real Madrid, la verdad. Creo que es un ejemplo para muchos jugadores por su personalidad, carácter... Verle todos los días en la Ciudad Deportiva es un privilegio", aseguró.



Finalmente, feliz por seguir acumulando partido internacionales, tiene claro que España puede aspirar a ganar el Mundial. "Hemos ido a muchas fases finales, también nos han colgado el cartel de favoritos y nunca habíamos conseguido nada. A día de hoy creo que tenemos un ciclo muy bonito, jugadores que nos conocemos desde las categorías inferiores y hemos reunido a jugadores cualificados para poder hacer un equipo importante", expresó.