A Lendoiro no le gusta la oferta por Filipe Luis

Augusto César Lendoiro, presidente del Deportivo, ha criticado el paso atrás que ha dado el Barcelona en la negociación para incorporar al brasileño Filipe Luis, por el que ofrece menos dinero que el que había comunicado a la entidad gallega por medio de los agentes del jugador.



Lendoiro explicó que la cantidad ofrecida por el Barcelona "no está por debajo de la primera" propuesta por Filipe Luis, ocho millones de euros, pero sí "por debajo de la segunda", cifrada en nueve millones.



El presidente del Deportivo se negó a dar la cifra exacta por una cuestión de confidencialidad, ya que el fax que contenía la oferta y que fue firmado por Txiki Begiristain, director deportivo del equipo catalán, y enviado al club el viernes por la tarde, establecía que esa cifra era "confidencial".



Lendoiro aseguró que se llevó un disgusto al ver el fax remitido por el Barcelona horas después de que conversara con el presidente del club azulgrana, Joan Laporta, en la Asamblea de la Federación Española de Fútbol.



"Al final de la Asamblea nos reunimos un momento de pie. Le insistí en que no me había gustado la forma con la que había enfocado la relación con Filipe Luis, que primero había que hablar con el club, y quedamos en que iban a hacer una oferta y que seguiríamos hablando en los días sucesivos", dijo Lendoiro.



"La primera sorpresa desagradable es la de un fax firmado por Txiki. No podemos estar jugando y un día estar subiendo y otro volver a bajar porque así se hace más difícil llegar a acuerdos", agregó el mandatario deportivista.



Dispuesto a negociar



Lendoiro está dispuesto a negociar y afirmó que no todo es cuestión de fijar una cifra económica, sino también de buscar otras fórmulas para intentar llegar a un acuerdo: "La cantidad final puede variar si es con comisiones o sin ellas, con cargo de solidaridad o no, si hay objetivos o no...".



"Las posibilidades de negociación son muy amplias", declaró el dirigente del Deportivo, que también está abierto a aceptar cesiones de futbolistas: "Si dijese que no interesan jugadores del Barcelona dirían de mi que soy retrasadillo. No hablo de los grandes, pero sí de algunos que alternan con el primer equipo y son importantes".



Lendoiro también se refirió a la reunión que mantuvo en la noche del viernes en Madrid con Filipe Luis, al que vio muy nervioso ante el interés del Barcelona y al que le hizo ver que el bien colectivo está por encima del individual.



"Nos reunimos con el jugador en un hotel en Madrid. Está muy nervioso, deseoso de cumplir lo que en buena lógica es un sueño para un deportista de alto nivel y joven. Le hemos hecho ver que por encima de los intereses individuales están los del equipo y que a veces lo que es bueno para uno no es bueno para todos", indicó.



El presidente del Deportivo afirmó que "ahora se abrirá una ronda de conversaciones entre los clubes" y reveló que entre el Barcelona y el jugador "parece haber un acuerdo definitivo".