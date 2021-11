David Villa se ha sincerado para TVE después de una semana en la queque por su papel con la selección española en la Copa Confederaciones No ha sido la mejor semana para el 'Guaje', aunque ha contado con ", no sólo esa semana que lo he pasado mal".La-es pretendido por Barça, Madrid, Chelsea y Manchester, entre otros- ha hecho que todo su entorno se vuelce con el valencianista: "He recibido llamadas de familia y amigos, y mensajes felicitánddome y apoyándome".Por lo que parece, Villa no se moverá del Valencia la próxima temporada, puesto que el club 'ché' le ha declarado intransferible . En dos días juega la final de consolación de la Copa Confederaciones contra Sudáfrica.Después, por la mente de Villa sólo pasa... "ir a ver a mi hija, coger el primer avión que salga para Asturias".