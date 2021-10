Valdano: "La cláusula de Ronaldo es inalcanzable"

El director general y adjunto a la presidencia del Real Madrid, Jorge Valdano, aseguró que la cláusula de Cristiano Ronaldo será "inalcanzable" para no correr "riesgos" por lo que pueda suceder en el fútbol en el futuro.



Según varios diarios deportivos, 1.000 millones de euros es la cantidad récord con la que Florentino Pérez pretender blindar al futbolista portugués. Hasta ahora, las cláusulas de rescisión más caras eran las de Puyol, Raúl y Van Nistelrooy, con 180 millones.



"La cláusula será inalcanzable, no le pongamos nombre. Sabemos en qué lugar está el fútbol, pero no sabemos a donde irá dentro de tres años, cuatro años, cinco años... adelantarnos a cualquier amenaza me parece que es lo más inteligente", expresó.



Y es que cree que "nunca se sabe" lo que puede deparar el futuro: "Esto es parte central de la industria del espectáculo y puede cambiar en muy poco tiempo la situación. En todo caso nosotros nos ponemos a reparo de cualquier riesgo, que es lo más saludable".



Así, eludió referirse a la posibilidad de que dentro de unos años alguien estuviera dispuesto a pagar 200 millones de euros por el portugués. "Insisto, no sabemos dónde está límite del riesgo, pues nos alejamos del límite y ya está", recalcó.



"La final de la 'Champions' no pagará a Cristiano Ronaldo"



Valdano se refirió a lo que puede ayudar al club y la ciudad la disputa de la final de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu el próximo mes de mayo, así como la llegada de Cristiano Ronaldo y Kaká, de cara a la candidatura de Madrid 2016.



"Los Juegos de Barcelona cambiaron la idea de la ciudad y del país, por la proyección para España. Urbanísticamente la ciudad se dio la vuelta al mar y sociológicamente marcaron el final de la transición", dijo, considerando al deporte como un vehículo para la "integración" y una gran forma de "ayudar a las ciudades".



Así, considera que la Liga de Campeones "no salvará económicamente al club, no va a pagar el fichaje de Cristiano Ronaldo" porque incluso los "números son difusos" a la espera de llegar al acuerdo con la UEFA y la RFEF sobre los porcentajes.