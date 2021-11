Valdano: "El tema de Villa está acabado"

Jorge Valdano, director deportivo del Real Madrid, ha estado en Radiogaceta de los Deportes y ha sido entrevistado por José Luis Toral. El argentino ha repasado la actualidad del conjunto blanco y ha dejado muy claro que 'el tema de Villa está zanjado'.



"El tema de Villa está zanjado, el Valencia lo ha declarado intransferible y nosotros no queremos tener problemas con ningún club. Todas las negociaciones tienen tres partes y si una parte no está de acuerdo no hay nada que hacer", apuntó Valdano.



"No podemos enfrentarnos a toda una Comunidad Autónoma por un jugador de fútbol. ya nos pasó con Ayala hace algunos años, nos pidieron una cifra la pagamos y no quisieron venderlo al final y por no tener alternativas nos quedamos sin ningún central, no caeremos en el mismo error", dijo el argentino en Radiogaceta de los Deportes.





El director deportivo también reconoció que se están barajando diferentes alternativas para el puesto de '9', tras ser preguntado qué jugador le gustaba más, Forlán, Ibrahimovic o Forlán. "Los tres son grandes jugadores, cada uno reune una cualidad diferente, pero no voy a decir si estamos o no negociando por alguno", dijo el ex entrenador del Madrid.



Kaká y Cristiano, la presentación



Jorge Valdano también apuntó las fechas en las que serán presentados los dos primeros fichajes del club blanco, Kaká y Cristiano Ronaldo. "Kaká será el primero en ser presentado, lo más seguro es que sea el día 30 de junio, cuando regrese de la Copa Confederaciones y Cristiano lo presentaremos el día 6 de julio más o menos, porque el día 10 ya tiene que reunirse con la plantilla", matizó Valdano.



Respecto a las futuras llegdas de nuevos jugadores, el director deportivo reconoció que van a esperear para que el mercado se enfríe.



"Muchos clubes se confunden cuando piensan que vamos a pagar cualquier cifra que nos pidan, el caso de Kaká y Ronaldo es especial, porque son jugadores especiales. Ahora vamos a dejar que el mercado se calme para que nuestros posibles vendedores recapaciten", dejo claro Jorge Valdano en Radiogaceta.



La mano derecha de Florentino también fue preguntado por las últimas imágenes de Cristiano Ronaldo con su gorra rosa y el Ferrari en Lisboa y la imagen que da el luso publicamente.



"Cada uno puede vestir y hacer lo que quiera fuera del trabajo. Cristiano es un chico joven y muy profesional, en el Madrid se dedicará a entrenar y jugar partidos, él ya demostró que es un gran profesional y aquí hará lo mismo", subrayó Valdano.



La marcha de jugadores



En este nuevo proyecto del Real Madrid, muchos jugadores no seguirán. El director deportivo tampoco eludió cuando fue preguntado por este tema. "Vamos a hacer cinco o seis fichajes, eso significa que muchos jugadores tendrán que salir del club, pero es un tema muy difícil. Hay que intentar recuperar la inversión y una vez se llegue a un acuerdo, el jugador también debe aceptar la opción", aclaró el argentino.



De todos es sabido el caracter diplomático que abandera a la mano derecha de Florentino Pérez. Según el propio Valdano el se ha ido haciendo 'diplomático' gracias a su anterior paso por el Real Madrid. El argentino también reconició que la anterior marcha del Bernabéu fue positiva.



"Mi anterior etapa en el Madrid fue muy positiva, me marché porque se me acabó el contrato. Gracias a que no continué en el club ahora puedo volver a este nuevo proyecto de la mano de Florentino, con más ganas y motivación para vover a crear un grupo competitivo y regresar al equipo al lugar que se merece", concluyó Jorge Valdano en Radiogaceta de los Deportes.



Tras el paso de Jorge Valdano, el lateral de la selección española y del Liverpool, Arbeloa, ha hablado en Radiogaceta. El jugador ha dejado entrever su posible marcha el Real Madrid. Su representante ha estado hoy en el Bernabéu.