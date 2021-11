Albiol: "Sólo pienso en estar con la selección"

Raúl Albiol, central internacional del Valencia, agradeció el interés del Real Madrid por ficharle pero reconoció que "de momento" está "centrado en jugar con la selección" e ilusionado con ganar la Copa de las Confederaciones.



"La verdad es que sólo pienso en lo que voy a hacer ahora, estar con la selección y disfrutar de una copa importante para España. Disfrutar y aportar lo que pueda al equipo. A cualquier jugador le gusta que se interesen, por él pero no es el momento de hablar de eso. Nadie del club me ha dicho nada, tengo contrato con el Valencia y no es momento de hablar sino de disfrutar de la oportunidad que tengo de estar con la selección", reconoció en rueda de prensa.



Centrado en jugar con la 'Roja', Albiol se perfila titular en el único amistoso que se disputará antes de disputar la Copa de las Confederaciones. Pese al poco nombre del rival, Azerbaiyán, y la diferencia de nivel pidió respeto y no espera un encuentro sencillo.



"Tenemos que respetar mucho a Azerbaiyán porque, aunque no tengamos muchas noticias suyas, va a ser un partido en el que nos van a poner las cosas difíciles por su motivación. No es fácil jugar en su campo y seguro que nos van a plantear muchas complicaciones. Es un encuentro que nos vendrá muy bien para afrontar la Copa Confederaciones", manifestó.



El defensa del Valencia descartó que en el amistoso ningún internacional vaya a relajarse por el poco nombre del rival: "Cualquier partido con la selección nos motiva al máximo, el del martes también" (18:00h, La 1 y RTVE.es).



"En la Copa Confederaciones desde el inicio estaremos muy motivados para hacer las cosas bien e intentar llegar a semifinales. Ya veremos con quién nos cruzamos, pero ahora no podemos pensar en si nos mediremos a Brasil o Italia, sino estar mentalizados para los tres primeros partidos en los que hay que evitar sorpresas", concluyó.