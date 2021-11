La alta oferta de un fútbol menor en el panorama continental pero con dinero para alimentar la ilusión de un futuro crecimiento hizo completar a la selección española un largo viaje de 4.467 kilómetros hasta Azerbaiyán para disputar un amistoso de poco valor deportivo pero sí económico para la Federación, que

El caché de España tras su brillante triunfo en la Eurocopa se ha disparado. El único amistoso que disputará antes de afrontar un nuevo reto, la Copa Confederaciones, no dejará muchas conclusiones deportivas al seleccionador, pero sí una buena cantidad de euros a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Los 23 elegidos por Vicente Del Bosque pasaron el día entre aeropuertos, retrasos y. Tras desayunar en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, se desplazaron en el autobús oficial al aeropuerto de Barajas para volar en un Airbus 340/300.provocaron un retraso de una hora y quince minutos en la salida. La disposición de un avión de grandes dimensiones, pero vacío por la ausencia de familiares de jugadores y la presencia de tan sólo veinte periodistas, provocó que cuerpo técnico y jugadores ocupasen la parte delantera, miembros de la Federación la zona media y los periodistas la trasera.Tras el largo vuelo, la selección española aterrizó en la conocida como "ciudad golpeada por el viento", a las 21:00 hora local (18:00 en España), con 20 grados centígrados y un alto índice de humedad. Un centenar de aficionados locales acudieron al aeropuerto a aplaudir la llegada de la campeona de Europa.Con rapidez se solucionó el problema con el que viajaba el último en sumarse a la expedición, Pablo Hernández, que tras ocupar el hueco dejado por Andrés Iniestapara entrar en Azerbaiyán.La selección española ya descansa en un país situado en el Cáucaso, al borde del mar Caspio, que limita con Rusia por el norte, Georgia y Armenia por el oeste e Irán por el sur.Del Bosque no oculta la idea que maneja. El martes, en el único amistoso previo a la Confederaciones, medita cambiar el sistema. Apostar porNo quiere correr riesgos con los 'tocados'. Si nada cambia. Habrá oportunidad para Carlos Marchena, quien hasta el encuentro en Estambul no tenía minutos con Del Bosque, Raúl Albiol y Álvaro Arbeloa.Las ausencias de Silva e Iniesta dejan interrogantes por despejar en el centro del campo en el entrenamiento de mañana (19:00 horas). Cesc Fábregas y Albert Riera pueden ser los beneficiados, pero el seleccionador no descarta jugar con extremos natos como Pablo Hernández y Juan Mata.La mañana la dedicarán a una sesión de estiramientos cerca del hotel, a ver un vídeo de la selección de Azerbaiyán y atender a los medios de comunicación. La 'roja' ha comenzado a caminar sobre la senda que conduce a Sudáfrica y ya, alejada de España, cuenta los días para su estreno.