El centrocampista francésha bromeado con desconocer la identidad del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, cuando le preguntaron por el interés del club blanco en su fichaje.contestó el futbolista a la cadena "TF1" cuando un periodista le preguntó por las declaraciones del presidente madridista en las que aseguraba que el jugador del Baryern de Múnich es uno de los objetivos del club."Veremos cómo va a evolucionar la situación", agregó más serio el jugador.. Mi situación no es fácil de controlar. Tengo contrato hasta 2011 con el Bayern y estoy cómodo allí. No me gusta ir al choque o plantear pulsos. He pasado dos años buenos en el Bayern. Veremos lo que pasa", ha añadido."Le explicaré que este jugador es uno de nuestro objetivos y que deseo poder efectuar un posible traspaso al Real Madrid. Ribéry es en la actualidad unos de los mejores futbolistas del planeta", señaló Pérez en una entrevista publicada el pasado viernes por el diario "L'Équipe"