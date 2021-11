Zidane recomienda fichar a Ibrahimovic

El ex futbolista francés Zinedine Zidane, actual asesor del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró que, si él presidiera el club, "intentaría conseguir a Zlatan Ibrahimovic", jugador del Inter de Milán.



Zidane hizo estas declaraciones durante la presentación del partido de despedida de su compatriota Vincent Candela, que se disputará esta noche en el Estadio Olímpico de Roma, según publica el diario deportivo "Corriere dello Sport".



"Si fuera el presidente, intentaría conseguir también a Ibrahimovic, un grandísimo jugador, absoluto protagonista de los últimos 'scudettos' (títulos de Liga) del Inter", dijo el francés. Agregó que el sueco es "uno de los pocos que sabe cambiar un equipo".



El asesor de Pérez comenzó la rueda de prensa diciendo que Kaká "ya ha firmado por el Madrid", algo que los periodistas presentes interpretaron como una afirmación, pero que el francés se apresuró a puntualizar que había sido "una pregunta".



"Ahora estoy en Roma y no lo puedo saber, no soy yo el presidente, pero de todas formas espero que al final llegue", explicó Zidane. "No me desagradaría si se quedara con mi camiseta (la número 5), es más, estaría contento", puntualizó el ex futbolista.