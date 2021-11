Villa no se despide aún del Valencia

El valencianista David Villa comentó a la conclusión del partido frente al Athletic de Bilbao que no tenía la sensación de que hubiera sido su "último partido" con la elástica ché, con la que anotó su gol número 101.Villa, cuyo futuro se vincula lejos de la capital del Turia, aseguró que será el club "el que decide" si quiere o no contar con él, pero reiteró en declaraciones a la televisión que no tiene la sensación de que no vaya a jugar más con la camiseta del Valencia.En la rueda de prensa posterior al partido, el delantero asturiano no quiso comentar nada sobre su futuro, sobre el interés de otros equipos, yEl asturiano reconoció, por otro lado, que su equipo "no consiguió el objetivo" de inscribirse en la Liga de Campeones y entiende por eso el enfado de la afición. Por eso, subrayó,desmintiendo así otro de los signos que apuntan a su marcha del Valencia.Igualmente se congratuló de los dos goles marcados frente al Athletic de Bilbao aunque decía no recordar en qué partido había fallados tantos goles como en éste.Con sus 28 goles en la presente temporada -lleva 101 en sus cuatro temporadas en el equipo ché-, Villa igualó la marca que mantienen con este club los ex jugadores Mario Kempes y Predrag Mijatovic.Villa inició el encuentro con veintiséis tantos y marcó los dos de la victoria de su equipo ante el Athletic de Bilbao en los minutos 7 y 89. Es la temporada más anotadora del jugador, que ha marcado 86 goles en Liga con el equipo valenciano.El argentino Kempes logró sus veintiocho goles en la campaña 77-78, en la que se proclamó máximo goleador de la Liga española, mientras que el montenegrino Mijatovic obtuvo este registro en la Liga 95-96, cuando la competición contaba con veintidós equipos.