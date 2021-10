Iniesta se pierde la Copa y peligra para Roma

El jugador del FC Barcelona Andrés Iniesta se perderá la final de la Copa del Rey de este próximo miércoles al sufrir la rotura del recto anterior de su pierna derecha durante el partido que su equipo ha empatado a tres ante el Villarreal, lo que incluso podría impedirle disputar en Roma la finalísima de la 'Champions' ante el Manchester United.El albaceteño, héroe el pasado miércoles en Londres, no podrá estar a disposición de Guardiola para el miércoles en Valencia, pero aún deberá esperar al diagnóstico médico para saber con exactitud el alcance de su lesión, que le podría dejar sin jugar la final de la Liga de Campeones.Estas baja se suma a la de Tierry Henry, que es seria duda para la final de la Liga de Campeones El, dejó claro que la lesión de Andrés Iniesta era "peor" que no haber podido celebrar el título liguero tras empatar ante el Villarreal (3-3)."Es peor la lesión de Andrés. La Liga está más cerca y no negamos que lo teníamos en la mano, el resultado nos lo puso muy cerca y en el once contra once lo habríamos tenido más cómodo", señaló Guardiola tras el partido, subrayando que el objetivo es que el manchego, "definitivamente" descartado para la cita de Mestalla del miércoles, "esté en Roma".De todos modos, el de Santpedor recordó que en el fútbol de alto nivel "existen estos riesgos" en forma de lesiones. "Saldrá otro en su lugar, saldremos once, lucharemos para ganar y cuando cuando no seamos más cogeremos del filial", advirtió.El catalán reconoció que las lesiones están apareciendo en el peor momento. "Hemos sufrido muchas lesiones en los últimos partidos. No tenemos una plantilla muy extensa, pero si seguimos así, tenemos el segundo equipo", reiteró. "No es momento de llorar sino de ganar títulos", aseveró.El defensa del Barcelona Eric Abidal se perderá las dos finales que afronta su equipo en las próximas semanas, ya que tras la tarjeta roja que vio en la semifinal de Liga de Campeones, hoy fue expulsado en el choque liguero ante el Villarreal (3-3), lo que le impedirá jugar la final de la Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao.Además, Abidal, que fue expulsado durante la vuelta de la semifinal de Liga de Campeones ante el Chelsea, tendrá que esperar que la UEFA resuelva favorablemente el recurso que tiene previsto presentar su club si no quiere perderse el compromiso de más relevancia que le queda a su equipo para terminar la temporada.