Así se forja una temporada de leyenda

Sin duda alguna, ésta ha sido la mejor temporada que el Barcelona ha realizado como equipo. La victoria en la final de la Champions supone la guinda a la mejor temporada de la historia del club azulgrana y signfica la consecución de el "trébol" (Liga, Copa y Chamnpions).



Pese a la gran superioridad mostrada por los azulgranas, el inicio de la temporada del equipo de Guardiola suscitó muchas dudas. El técnico recogió un Club destrozado que, tras una época dorada bajo el mando de Frank Rijkaard y la calidad de Ronaldinho en la que se lograron dos Ligas y la segunda 'Champions League' de la historia, había terminado echando al crack brasileño y al portugués Deco en medio de grandes críticas por la indisciplina de algunos jugadores y con una fuerte crisis institucional.



En esa circunstancia recogió el timón Guardiola, que no titubeó al anunciar que echaría a todos los jugadores que no se entregaran en cuerpo y alma al equipo. El caso de Eto'o, quien tuvo algo más que un pie fuera del Barça pero finalmente se quedó en el Club y Guardiola lo hizo volver al redil, y el de Henry, que recobró la juventud futbolística, fueron los primeros méritos de 'Pep'.



Pero, por encima de cualquier individualidad, el catalán consiguió armar un equipo talentoso y bien compensado, al que forjó un espíritu de campeón.



Los comienzos nunca son fáciles y el de Guardiola al frente del Barça no fue una excepción. Los azulgranas cayeron derrotados en la primera jornada ante el Numancia y empataron en las dos jornadas siguientes.



Afortunadamente para los culés, el errado inicio liguero sería un falso espejismo. El cuatro de octubre el Barcelona goleó al Atlético de Madrid en el Camp Nou por 6-1. En los dos siguientes partidos en casa le endosaría un 5-0 al Almería y un 6-0 al Valladolid.



La apisonadora azulgrana se ganaba el respeto y empezaba a infundir pavor en sus rivales logrando ocho victorias consecutivas. Con la llegada de 'Los Pirineos' (Sevilla, Valencia, Madrid y Villarreal) los 'culés' anotaron 11 goles y sólo encajaron uno, derrotando con una superioridad insultante a todos sus rivales directos.





Juande remplaza a Schuster y empieza la persecución sin tregua



El derbi contra el Real Madrid dejó contra las cuerdas al eterno rival. Con un recién nombrado Juande Ramos, los blancos se fueron de Can Barça con un 2-0 y a 11 puntos de los azulgranas.



Sin embargo, tras la llegada del manchego el Madrid inciaría una persecución sin tregua, aprovechando el mal mes de febrero de los culés. Apelando a la casta, los blancos consiguieron 17 victorias en 18 patidos.



Los de Guardiola pagaban el hecho de estar vivos en las tres competiciones y sufrieron su habitual bajón en el mes de febrero. El empate ante el Betis y las dolorosas derrotas ante el Espanyol y el Atlético de Madrid redujeron su colchón sobre el Madrid a sólo 4 puntos.





La humillación en el Bernabéu



El Barcelona sentía el aliento en el cogote de los de Chamartín cuando se plantó en el Bernabéu para disipar todas las dudas. El 2-6 endosado al eterno rival, la mayor goleada del Barcelona en el campo del Madrid, sonrojó a los blancos y dejó sentenciada la Liga.



En el caso de que no lleguen más títulos que la Liga, los azulgranas recordaran especialmente esta humillación infringida al Real Madrid en su propio estadio.



La fiesta llega por fin



Todo estaba preparado para celebrar el título de Liga en el Camp Nou con el Villarreal como invitado de lujo. Cumplido el tiempo reglamentario del partido, el Barça ganaba 3-2, pero Joseba Llorente en el minuto 92 se encargó de aguar la fiesta y dejarla para otro día.



Pero a los azulgrana no les hizo falta ni saltar al césped para adjudicarse el título. La derrota del Madrid ante el Villarreal dejó a los blancos sin opciones matemáticas, certificando un título anunciado desde hace varias jornadas.





El Barça, rey de Copas



El Barcelona impuso su autoridad en la final de la Copa del Rey celebrada en Mestalla ante el Athletic de Bilbao. Los "Leones" salieron mordiendo y se adelantaron gracias a un gol de Toquero, pero acabaron sucumbiendo ante la gran superioridad de los azulgranas que se impusieron por 1-4.





La Champions, la guinda del pastel



para culminar la mejor temporada de la historia del club azulgrana hacia falta la Liga de Campeones y el quipo de Guardiola lo consiguió. El día 27 de mayo los azulgranas saltaron al Estadio Olímpico de Roma con una única idea, derrotar al Manchester United.



Un gol de Eto'o en la primera parte y otro de Messi en la segunda le dieron al Barcelona su tercera Copa de Europa y su primer triplete (Liga, Copa y Champions).