Messi: "Necesitábamos un partido así"

El argentino Leo Messi, autor de uno de los dos goles del triunfo de su equipo ante el Athlétic, ha indicado que, en el que el Barcelona recuperó su mejor fútbol."Lo importante es que recuperamos el juego que habíamos perdido . Hicimos un gran partido", ha asegurado Messi, quien considera que ha sido "increíble" que su equipo no hubiera marcado más goles durante el partido."Tuvimos muchas ocasiones.. Necesitábamos un partido así, volver a ganar y hacer este juego. Ha sido una gran final: clasificados para la final (de Copa), haber ganado hoy y que el Madrid no ganó", ha explicado.Andrés Iniesta, otro de los destacados, ha admitido que el partido jugado por el Barça ha sido "muy completo" y que, más que su actuación personal, lo importante ha sido el triunfo del equipo."En una liga también pasas por momentos no tan buenos y hay que saber sobreponerse. Queda una jornada menos, tenemos tres puntos más y dos más que el segundo. Ha sido una buena noche", ha dicho.Iniesta no cree que el Barça tenga que estar pendiente del Real Madrid. "Dependemos de nosotros mismos, tenemos una situación muy buena y estoy convencido de que al final, las cosas saldrán bien", ha dicho.Sergio Busquets, autor del tanto que abrió el marcador, coincide con sus compañeros: "Hemos recuperado el juego de tres o cuatro partidos antes".Ha admitido que su primer gol en Liga le ha hecho "especial ilusión", aunque ha recordado que ya marcó en la Champions (frente al Basilea). "Si puedo ayudar, estoy muy contento", ha dicho.Busquets ha calificado como "muy importante" la ventaja de seis puntos que tiene el Barça sobre el Real Madrid. "Cada vez quedan menos partidos. Tenemos que ir a lo nuestro, a hacer nuestro fútbol", ha indicado.