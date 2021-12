El Liverpool vence al Sunderland y toma aire fresco

El Liverpool ha apurado sus opciones de disputarle el título de la 'Premier League' al Manchester United después de doblegar a un correoso Sunderland (2-0) en la jornada 28, que le acerca a cuatro puntos de los 'red devils', quienes no obstante deben todavía jugar dos partidos más.El cuadro de Rafa Benítez solventó su compromiso en Anfield con cierta dificultades ante un Sunderland que se encerró en su área esperando un 'milagro'. Este pudo producirse en el tercer minuto de juego, en un mano a mano de Jones con Reina que solventó con acierto el internacional español.Desde entonces el Liverpool dominó, sin acierto hasta el inicio de la segunda mitad, en la que el joven delantero francés David Ngog, sustituto del lesionado Fernando Torres, abrió un marcador ampliado minutos más tarde por Benayoun.Además, Drogba decidió en favor del Chelsea frente al Portsmouth a diez minutos del final para que el equipo de Guus Hiddink conserve la segunda plaza, con los mismos puntos que el Liverpool y a cuatro del líder Manchester.El Arsenal, por su parte, derrotó al colista West Bromwich (1-3) con doblete del joven Bendtner para sumar 49 puntos, romper sus cuatro empates sin goles consecutivos y seguir presionando al Aston Villa, con 52, en la lucha por la cuarta plaza del campeonato que da acceso a la Liga de Campeones.En Anfield, a una semana de la visita del Real Madrid en Liga de Campeones, el Liverpool, en el que ofreció una pobre imagen, para seguir aferrándose al campeonato.Lo hizo no obstante con el mismo lastre de sus partidos como local, la falta de definición. Los 'reds' dominaron, pero sin fortuna. Sólo los disparos a media distancia elevaron el tono de un partido de una única dirección, en el que jugó Gerrard y Mascherano de lateral derecho ante la ausencia del lesionado Arveloa.Ngog, de 19 años, cubrió la baja de Torres y acertó en el momento clave, a la hora de juego, para abrir el muro instalado por el Sunderland. El ariete, como no, recibió un pase de cabeza del decisivo Gerrard después de una gran jugada por el flanco izquierdo de Riera.El gol tranquilizó al Liverpool, que consiguió ampliar la renta poco después por medio de Benayoun. La última hora fue un paseo para los de Benítez, que suman su octavo triunfo en Anfield en 14 partidos de Liga (el resto son empates) para seguir aspirando al trono del Manchester y disfrutar ahora de una semana para preparar el encuentro de 'Champions' ante el Real Madrid.Asimismo el costamarfileño Didier Drogba fue decisivo con un gol en el minuto 80 para que el Chelsea siga la senda del Liverpool y no descarte el título. Los londinenses sumaron su tercer triunfo consecutivo para seguir recuperándose de la derrota que sufrieron en Anfield hace cuatro semanas.Y el Arsenal puso fin a su racha de cinco empates consecutivos, cuatro de ellos sin goles, ante el colista. Bendtner adelantó a los 'gunners' a los cuatro minutos de juego, pero Brunt igualó casi de inmediato.Los de Wenger resolvieron el choque antes del descanso gracias a dos goles, de Touré y de nuevo Bendter, que debe arrancar de nuevo el motor del equipo londinense, quien la semana próxima defiende una renta de 1-0 en el Olímpico de Roma en los octavos de final de la 'Champions'.