En vivo: Tau Cerámica - Pamesa Valencia

33-35. Fin del segundo cuarto. Las fuerzas se igualan en la cancha y el Tau empieza a calentarse con Splitter a la cabeza. El primer cuarto ha sido del Pamesa y el segundo ha estado mucho más equilibrado. La afición de los dos equipos no paran de animar, gran ambiente en el Palacio de los Deportes.



33-32. Splitter despierta y ya lleva diez puntos, tiene 14 de valoración. El Tau empieza a ser el de siempre



29-32. Entra Rakocevic, el máximo anotador de la ACB



29-30. Primera falta personal del brasileño Splitter



29-30. Mickeal por San Emeterio



29-30. Dos más uno de Tiago Splitter para ponerse por delante en el marcador por primera vez



26-28. Falta en ataque de Shammond, pierde el balón el Pamesa



26-28. Gran movimiento de Splitter que vuelve a reducir la diferencia a tan sólo dos puntitos



22-28. Vuelve a distanciarse el Pamesa con canasta de Pérovic



22-24. Los vitorianos se ponen a dos por primera vez en todo el partido



20-24. TRi-TRI-TRI.PLE. de Vidal, el Tau resucita y se coloca a cuatro de los valencianos



16-24. Tiros libres para Splitter, falla el primero y anota el segundo, el brasileño no está muy metido en el partido hasta el momento



16-24. Canasta de Nielsen, el australiano está muy participativo, primera anotación del segundo cuarto



16-22. Rebote para el australiano Nielsen, que lleva ya cuatro



16-22. Arranca el segundo cuarto



16-22. Final del primer cuarto. Impresionante comienzo del Pamesa. Los de Spanhija han salido como leones, se lo están creyendo y la sorpresa puede darse en el torneo del K.O.



16-22. TRI-TRI-TRI.PLE de Vidal, el Tau recorta distancias antes del final del primer cuarto



11-22. Nielsen se lleva el rebote y Miralles encesta de dos, el Pamesa dobla en el marcador a los vitorianos



11-20. El Pamesa lleva un parcial de 3 de 7 en tiros de tres, el Tau 1 de 4



11-20. Triple de Teletovic, el Tau no quiere descolgarse del marcador y aprieta



8-18. Rakocevic encesta para el Tau que no despierta y esto empieza a ser noticia



6-18. Canasta de Nielsen, más doce para los valencianos



6-16. Canasta de Pérovic y tiro libre para el jugador del Pamesa que lo mete



6-13. El Pamesa está más enchufado en el partido, tiene hambre de balón el equipo de Spahija



4-13. TRI-TRI-TRI.PLE de Williams, ya van nueve del americano



2-10. Tiros libres para McDonald



2-10. Falta en defensa de Piétrus, la primera del partido



2-10. Williams ha anotado seis de los diez puntos de los valencianos, el Tau comienza el encuentro dormido



2-10. El Pamesa quiere dar la primera sopresa de la Copa, se lo empieza a creer el equipo valenciano (primer tiempo muerto)



2-7. Gran recuperación de Rafa Martínez, él se lo guisa y él se lo come, encesta de dos



2-2. Mickeal encesta de dos para el Tau y el Pamesa le da la réplica en la siguiente jugada



21:30. Comienza el segundo cuarto de final, el espectáculo está asegurado



21:28. Los jugadores del Pamesa Valencia y del Tau ya calientan en la pista del Palacio de los Deportes. De este duelo saldrá el segundo semifinalista y rival del Reagl Barcelona.



21:26. El ambiente en la Copa simepre es espectacular, los aficionados de ambos equipos están animando sin parar. El Pamesa se enfrenta al favorito, el intratable Tau Cerámica.



21: 24. Está a punto de comenzar el segundo encuentro de los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto entre el Tau Cerámica y el Pamesa Valencia. El partido anterior ha enfrentado al Madrid y al Barça. Los anfitriones han quedado apeados de la Copa con una actuación increíble de la 'Bomba' Navarro.