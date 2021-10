Pablo Ibáñez: "Estamos a muerte con Aguirre"

El central manchego del Atlético de Madrid, Pablo Ibáñez, reconoce que no entiende qué le pasa al equipo, que está desplegando un triste juego y ofreciendo una mala imagen, ya que aún no ha ganado en lo se lleva de 2009, al tiempo que apuntó que la plantilla está "a muerte" con Javier Aguirre.



"No es falta de actitud porque el equipo tiene ganas, pero no salen las cosas. Ahora pasan mil cosas, puede ser que no demos tres pasos seguidos, no tenemos el balón como antes, nos falta concentración, pero no actitud, el equipo tiene compromiso y se ve en cada entrenamiento y en cada partido aunque no lo pueda parecer", señaló el zaguero sobre el juego del equipo.



De lo que sí es consciente que en estas situaciones el perjudicado es el entrenador, ya que la derrota de ayer ante el Valladolid dejó 'tocado' a Javier Aguirre. "No sabemos lo que pasará, cuando suceden estas cosas, el entrenador es el primero, pero estamos a muerte con el míster y analizamos todo lo que nos dice en el campo pero no esta saliendo las cosas y la directiva es la que manda y decide, pero esperemos salir adelante", apuntó.



Cuestionado por la casi media hora de reunión de ayer con el presidente Enrique Cerezo, el central subrayó que éste "estaba enfadado". "Nos dijo que hay que buscar soluciones dentro, y que debemos cambiar nuestro juego porque ni disfrutamos nosotros ni nadie con el pobre juego que damos. El presidente pide un cambio, pero como nosotros", recalcó. Sin embargo, el defensa colchonero prefiere ser optimista. "Así, no te apetece salir a la calle ni siquiera, pero esto se soluciona ganando partidos. Hay que ser optimistas y no estamos muertos y aún queda mucha Liga", advirtió.